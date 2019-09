I en sag om "Operation Greed" er 13 spaniere og litauere blevet afhørt om påståede direktørstillinger.

- Det er løgn!

Udbruddet fra en tætbygget spansk mand kommer onsdag i en retssal i Glostrup. Han er indkaldt af anklagemyndigheden for at vidne i den hidtil mest omfattende sag om hvidvask og svindel med skat og moms.

"Operation Greed" er politiets kaldenavn for affæren, som drejer sig om påstået hvidvask for 530 millioner kroner. 17 mænd og tre firmaer er tiltalt i den enorme sag, som onsdag er nået til det 48. retsmøde.

Spanierens lodrette afvisning gælder en oplysning fra folkeregistret om, at han skulle have boet på en adresse i Skibby i syv måneder i 2016 og 2017.

- No, lyder hans svar på talrige andre spørgsmål.

Om han var ansat som køkkenhjælper i firmaet Sun Food på Vesterbrogade i København? Om han var direktør i firmaet Manage Group Aps? Om han havde stiftet firmaet Manage Group Spolka i Polen? Om han havde boet i Taastrup? Om han havde et hævekort til Raiffeisen Bank i Budapest? Og meget andet.

Ifølge anklagemyndigheden blev hans og flere andre udlændinges identitet groft udnyttet af det påståede kriminelle netværk. Han var indsat som direktør i firmaer, som blev brugt til transaktioner, der var nødvendige for lovovertrædelserne, hævdes det.

I alt er der indtil nu afhørt 13 spaniere og litauere, som ifølge anklagemyndigheden har den samme fortælling: At de intet anede om deres roller som direktører.

Onsdagens vidne fortæller, at han fra Valencia først rejste til Budapest, derefter til Warszawa og så til København. Hver gang underskrev han de dokumenter, som blev lagt foran ham. Det var nødvendigt, så han kunne få et arbejde, fik han at vide.

- Jeg tog til Danmark for at få arbejde, men der var ikke noget, siger den 59-årige mand. Han er uddannet snedker, men hans firma var gået ned.

På et tidspunkt i afhøringen spørger specialanklager Maria Cingari, om han i retslokalet er i stand til at udpege en af de mænd, der trak ham rundt til kontorer og banker for at underskrive papirer.

Han kigger til højre og til venstre. Og en gang til. Næ, umiddelbart er der ingen. Først da han opfordres til at kigge på en tynd mand med hestehale og iført en grå hættetrøje, er der genkendelse.

Denne tiltalte nægter sig som de øvrige skyldig i de tunge anklager.

Spanieren beretter, at det var en bekendt ved navn Nabil, som havde sagt, at han kunne skaffe ham arbejde.

- Han snød mig, konstaterer vidnet.

Nabil har politiet ikke kunnet opspore. Men der er sendt en anmodning til politiet i Storbritannien, oplyser en af anklagerne.

/ritzau/