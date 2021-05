Efter indlæg fra advokater slettede anklager mindre passus om terrorbilligelse i anklageskrift i spionsag.

Anklagemyndigheden har onsdag frafaldet en lille del af anklagerne mod en af de tre mænd i den såkaldte ASMLA-sag. Det drejer sig om et punkt, hvor den tiltalte ifølge anklageskriftet skulle have udtalt sig til et saudiarabisk medie.

Udtalelsen skulle ifølge anklagemyndigheden være en billigelse af et angreb på en iransk militærparade i byen Ahvaz i den iranske provins Khusistan den 22. september 2018.

Men ved onsdagens retsmøde fortalte anklager Rune Rydik efter en pause, at et enkelt punkt af anklageskriftet udgik. Det skete, efter at sagens tre forsvarsadvokater havde haft lejlighed til at komme med deres indledende bemærkninger om sagen.

Det er en 39-årig mand, som var tiltalt for den ytring, der nu altså ikke længere er en del af sagen. Han er dog fortsat tiltalt for at billige et terrorangreb offentligt.

Den 39-årige fungerede som talsmand for separatistbevægelsen ASMLA, som blandt andet er baseret i Danmark, nærmere bestemt i Ringsted.

ASMLA-folkene anser sig selv som frihedskæmpere, der på lovlig vis kæmper for selvstændighed for den iranske provins. De er arabere og anser sig som forfulgte af det iranske styre.

Talsmanden er dog fortsat tiltalt for at billige terror. Blandt andet skulle han på Twitter have sagt, at angrebet på militærparaden var inden for "rammerne af selvforsvar".

Han er også tiltalt for at have brugt ordet "heltemodigt" på Facebook om angrebet på militærparaden.

Angrebet spiller en central rolle i sagen. Det var nemlig de tre mænds offentlige udtalelser om angrebet, som i 2018 bragte dem i politiets søgelys.

Ved en ransagning fandt man hos en af de nu tiltalte en usb-nøgle, som indeholdt en række dokumenter, der har fået anklagemyndigheden til både at rejse tiltale for spionage og for terrorfinansiering.

De tre tiltalte nægter sig skyldige.

Retten har bestemt, at kun den del af sagen, som handler om eventuel billigelse af angrebet på militærparaden skal køre for åbne døre. Resten skal foregå uden adgang for medier eller tilhørere.

Retten mener dels, at en åben retssag kan bringe de tiltaltes liv i fare, og derudover er der et hensyn til Danmarks forhold til fremmede magter.

Sagen er både af anklagemyndigheden og af forsvarerne blevet betegnet som historisk. Der ventes at falde dom sidst på året.

