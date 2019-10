Den tidligere tv-vært Maria Hirse skal i næste uge nok engang for retten i en sag om hæleri og forsøg på indbrud.

Der er tale om en ankesag, efter 47-årige Hirse tidligere på året blev dømt skyldig i hæleri og ulovlig indtrængen. Men der er kommet et twist i sagen.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Twistet består i, at sagen, som Maria Hirse valgte at anke, efter hun blev idømt tre måneders fængsel, er blevet modanket af statsadvokaten.

Det betyder, at Maria Hirse kan blive dømt for sagens oprindelige anklage, som lød på forsøg på indbrud på en gård i det nordsjællandske.

Maria Hirse ankede selv straffen for hæleri, for at have været i besiddelse af et knojern og at have skaffet sig adgang til privat ejendom uden tilladelse til frifindelse tilbage i februar.

Her blev hun idømt tre måneders fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Statsadvokatens beslutning om at modanke kan betyde endnu mere fængselstid til Maria Hirse, som i dag hedder Madeleine Sea Svensson.

Anklagen om forsøg på indbrud er nemlig en langt strengere straf end ulovlig indtrængen, der kan give op til seks måneders fængsel, mens indbrud kan straffes med mere end et år.

Det er dog ikke kun Maria Hirse, der nu skal engang mere gennem retssystemet.

Også hendes yngre veninde, som ved dommen i februar modtog sin dom, kan se frem til flere dage i retten, skriver Helsingør Dagblad.

Maria Hirses skal for Landsretten 15. oktober.