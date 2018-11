Der er masser af skærpende omstændigheder, hævder anklager i Københavns Byret.

Jakob Scharf, der tidligere var chef i PET, bør idømmes fængsel mellem seks til ni måneder.

Sådan lyder oplægget fra vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen tirsdag i Københavns Byret.

Den 52-årige jurist har 28 steder i bogen "Syv år for PET" brudt tavshedspligten, lyder påstanden.

- Der er masser af skærpende omstændigheder, siger vicestatsadvokaten i sin procedure, hvor han taler til en dommer og to domsmænd.

- Alle 28 forhold giver et meget klart indblik i PET's maskinrum, som offentligheden ikke burde have fået kendskab til, med mindre PET selv gør det, siger anklageren.

Han lægger vægt på, at Scharf indtog den mest betroede stilling i PET, og at hans udtalelser til journalist Morten Skjoldagers bog er faldet relativ kort tid, efter at han forlod posten. Scharf var chef fra 2007 til 2013.

Anklagemyndigheden påstår, at de mange citater i bogen har skadet PET. Oveni har Jakob Scharf krænket mindst seks personers privatliv ved at udtale sig om for eksempel, at de var mistænkt, eller at de samarbejdede med PET.

/ritzau/