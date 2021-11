En 17-årig dreng fik flere skader i skulder og maveregion, da han angiveligt dræbte sin mor sidste efterår. Men det kan være skader, han har pådraget sig selv for at kunne sige, at han slog sin mor ihjel i nødværge.

Det kom torsdag frem i Retten i Randers, da specialanklager Phillip Møller gennemgik den retsmedicinske personundersøgelse af den nu 18-årige mand.

Heraf fremgik det nemlig blandt andet, at der hverken er konstateret blod på forsiden eller bagsiden af den t-shirt, som den 18-årige har forklaret, at han havde på under klammeriet, som endte i drabet på hans 44-årige mor.

»Der står, at læsionerne vurderes at være selvpåførte læsioner i den her erklæring. Derfor spørger jeg igen. Er der nogle af de her skader, som du har påført dig selv?,« spurgte Phillip Møller den unge mand, som havde en tolk ved sin side.

Mandag lød forklaringen fra ham, at det var moderen som angreb ham med en kniv, hvorved han blev ramt i skulderen, inden han i nødværge dræbte hende med en anden kniv.

Den forklaring holdte han fast i trods den retsmedicinske vurdering.

»Ingen af skaderne har jeg pådraget på mig selv. Det var først, da jeg kom på sygehuset og blev undersøgt, at jeg opdagede de her skader,« lød det den mørkhårede unge mand, som var iført mørkegrå bukser, hvide sneakers og en sort sweatshirt i Retten.

Den afghanske mand er sammen med sin far er tiltalt for drabet på moderen – et drab, som anklagemyndigheden mener er et æresdrab, da det skulle have rod i familiens muslimske tro.

Mens sønnen har erkendt de faktisk omstændigheder om drabet på moderen, som han dog påpeger skete i nødværge, så nægter den 60-årige far at have været en del af det. Politiets overbevisning er derimod, at drengen handlede på ordre fra sin 60-årige far.

Senere i retssagen er en speciallæge indkaldt som vidne, der skal belyse og uddybe den retsmedicinske vurdering.