Anklager Mette Bendix gik egentlig efter livstid til den nu dømte Thomas Thomsen. Alternativet var forvaring.

Og det var altså også forvaring, som retten fandt frem til, trods uenighed. Der var nemlig fire der stemte for livstid, mens seks stemte for forvaring og to der stemte for 16 år, som Mette Grith Stage havde argumenteret for under sin strafprocedure.

»Det er et udfald, der ligger rigtig tæt op af den påstand, som anklagemyndigheden har haft gennem sagen. Så det er jeg naturligvis tilfreds med,« fortæller Mette Bendix til B.T. kort efter domsafsigelsen.

Hun understreger desuden, at både livstid og forvaring er to meget strenge straffe, der ligger tæt op ad hinanden.

»Men livstid er bare lidt strengere,« slår hun fast.

Hun understreger også, at Thomas Thomsen med forvaringsdommen skal afsone ti år, før man igen kan gå ind og vurdere på farligheden og om han kan komme ud på et tidspunkt.

Hun understreger også, at det har været »en alvorlig sag«, som har fyldt meget hos hende de seneste uger.

Thomas Thomsen blev ikke fundet skyldig i voldtægt, men i stedet for voldtægtsforsøg.

Var det et nederlag?

»Den dom er faktisk noget, der lægger tæt op af den påstand, jeg har haft i sagen. Det jeg har været meget inde og kigge på, det har været hans hensigt med at samle Mia op den nat. Og der når man frem til, at hensigten var en voldtægt.«

Endeligt fortæller Mette Bendix, at den største udfordring i sagen, har været beviserne.

»Det er udfordringen i enhver straffesag at sørge for, at alle beviser kommer frem, og vi får det rigtige resultat i sidste ende.«

Også karaktervidnerne har været meget omdiskuteret.

»Nu vil jeg ikke kalde det karaktervidner, det har været vidner, der har været indkaldt til at komme med nogle små elementer i sagen. Og de har alligevel haft en betydning for dommen.«

Thomas Thomsen ankede sin dom på stedet med påstand om frifindelse i de forhold, han ikke har erkendt.

Hele vejen igennem har Thomas Thomsen nægtet sig skyldig i drab og voldtægt, men erkendt forholdet om usømmelig omgang med lig.

