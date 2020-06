I offentligheden er Rasmus Paludan kendt for at råbe ukvemsord mod muslimer og brænde koraner af i gader og stræder, men den 37-årige leder af Stram Kurs har også et borgerligt arbejde.

Siden 2015 har han haft et advokatfirma, hvor han driver praksis som forsvarsadvokat i straffesager. Men den kan karriere kan snart være forbi.

Rasmus Paludan har tirsdag og onsdag været mødt i retten i Næstved. Ikke som forsvarer men som tiltalt i en sag om blandt andet hasarderet kørsel og overtrædelse af den såkaldte racismepragraf.

Mest alvorligt er et forhold, hvor han er tiltalt for at bringe andre i fare ved at køre 50-100 meter med en ung mand på køleren af sin Audi.

Rasmus Paludan nægter sig skyldig i alle anklager, og sagen har været behandlet af retten i Næstved over to dage. I sine afsluttende bemærkning sagde anklager Susanne Bluhm, at hun kræver Rasmus Paludan idømt en kortere fænglsstraf og frakendt retten til at køre bil.

Derudover mener hun, at han skal frakendes retten til at arbejde som forsvarsadvokat på ubestemt tid efter retsplejelovens § 138.

»Jeg mener, han er uværdig til den agtelse og tillid, der kræves af den stilling det er at drive advokatvirksomhed,« sagde Susanne Bluhm i sin procedure.

Rasmus Paludan fortalte i retten, at han har fungeret som advokat siden 2015, hvor han har haft sin egen praksis. Virket som forsvarsadvokat har udgjort hans levebrød frem til Folketingsvalget i 2019.

Her blev Stram Kurs lige akkurat ikke valgt ind i Folketinget, men partiet modtog omkring to millioner kroner til at drive valgkamp frem mod næste valg. De penge går blandt andet til aflønning af Rasmus Paludan, der i retten fortalte, at han har en månedlig indtægt på omkring 38.000 kroner før skat.

Sideløbende med de mange demonstration han arrangerer med Stram Kurs og søsterpartiet Hard Line, fungerer han stadig som forsvarsadvokat. I retten fortalte Rasmus Paludan, at han har været forsvarsadvokat ved to sager i maj.

Den ene foregik ved retten i Lyngby over fire-fem dage. Den anden foregik over to dage ved retten i Glostrup. Hvis han frakendes retten til at fungere som forsvarer ved straffesager, kan han ikke længere drive sin virksomhed.

»Hvis jeg ikke kan føre straffesager har jeg ikke nogen virksomhed, for straffesager er det jeg fører,« sagde Rasmus Paludan i retten.