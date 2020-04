Dommer løslod før jul 26-årig. Fredag ville dommer kun forlænge anholdelse. Nu går man efter fængsling igen.

For tredje gang forsøger Københavns Politi mandag at få en 26-årig terrorsigtet mand varetægtsfængslet.

Manden blev tilbage i december ført frem for en dommer og sigtet for at have deltaget i et plot, hvor gerningsmænd forsøgte at anskaffe våben, som skulle bruges til en terrorhandling.

Dengang valgte dommeren at løslade ham på grund af et for svagt bevismateriale.

Fredag blev manden igen stillet for en dommer i København efter at være blevet anholdt i Aalborg torsdag.

Denne gang lød sigtelsen på, at han og andre forberedte fremstilling af en eller flere bomber, som skulle bruges til terror i Danmark eller i udlandet.

Men også i den sag var politiets beviser for tynde, vurderede dommeren i Københavns Byret, som skulle træffe afgørelse i sagen. Dog ville dommeren ikke umiddelbart lade den 26-årige mand gå igen.

Sagens anklager fik i stedet rettes velsignelse til at holde manden frihedsberøvet i yderligere tre døgn. Det kaldes en opretholdelse af anholdelsen.

Det kan retten gøre i sager, hvor dommeren vurderer, at politiet skal have mulighed for at foretage nogle bestemte efterforskningsskridt, inden retten træffer sin afgørelse.

Det kan for eksempel være i sager, hvor man afventer svar fra en teknisk undersøgelse eller mangler at afhøre et vidne eller andre forhold, som dommeren vurderer at være afgørende.

Mandag bliver den 26-årige så igen stillet for en dommer. Københavns Politi oplyser til Ritzau, at det kommer til at ske klokken 12.30.

Her vil anklagemyndigheden fremlægge de nyeste oplysninger i sagen, og dommeren vil så træffe afgørelse om, hvorvidt manden skal varetægtsfængsles.

Hvad disse oplysninger måtte være, forbliver formentlig ligesom de fleste af sagens detaljer i øvrigt en hemmelighed for offentligheden. Retsmøderne i sagen er nemlig indtil nu foregået for lukkede døre.

Det er også sandsynligt, at mandagens retsmøde bliver lukket for offentligheden. Det kan retten gøre, når man vurderer, at et åbent retsmøde vil kunne skade politiets efterforskning "på afgørende måde", som det hedder i loven.

Seks personer er allerede fængslet i de to terrorsager, som kom til offentlighedens kendskab i december. Her anholdt politiet 20 personer, men kun fem mænd og en kvinde endte med at blive fængslet.

/ritzau/