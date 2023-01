Lyt til artiklen

Det var angiveligt en fejde om utroskab, der i marts 2022 kulminerede med et voldsomt knivoverfald.

Det skriver TV Midtvest.

Mandag sad en 25-årig mand nemlig på anklagebænken i Retten i Holstebro, hvor han var tiltalt for et drabsforsøg på en jævnaldrende mand.

Den tiltalte mand fortalte ifølge TV Midtvest i retten, at offeret og ham var venner, indtil han fandt ud af, at vennen angiveligt havde været sammen med den tiltaltes kæreste.

Utroskabet fandt ifølge den tiltalte sted i februar 2022, og i tiden efter var de to venner ikke længere på talefod.

Men op mod slutningen af marts ringede vennen en dag til den tiltalte, og det var en snak, der endte med et skænderi og trusler om tæsk.

Samme dag - 25. marts 2022 - mødte den tidligere ven så op hos den tiltalte for at slås, og her udviklede det sig voldsomt.

Den tiltalte tog nemlig en kniv med sig ud på vejen, og her brugte han den til at snitte offeret to gange i nakken.

Herefter både slog og sparkede han den tidligere ven et utal af gange.

Det blødende offer flygtede ind et nærliggende hus, hvor den tiltalte forsøgte at få fat i ham igen - heldigvis uden held.

Den 25-årige mand er tiltalt for drabsforsøg, hvilket han nægter sig skyldig i.