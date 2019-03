»Det har været hjerteskærende og næsten ubærligt at høre om de ting, der er foregået mod de fire børn. Én lang opremsning af ydmygelser, seksuelle overgreb og vold. Det er overgreb af næsten pervers karakter.«

Sådan indledte senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen, da hun fredag morgen i et nævningeting ved Retten i Esbjerg tog fat på sin procedure i sagen mod en 63-årig mand og hans 60-årige samlever fra Vejen.

Parret er tiltalt for at have begået en lang række grove seksuelle overgreb, farlig vold, trusler og i det hele taget ydmygelser og fornedrelser af snart sagt enhver art mod deres fire børn.

Alle forurettede, som i dag er i 30’erne, var mindreårige i gerningsperioden.

Ifølge anklageskriftet begyndte misbruget for den næstyngste, en pige, da hun var blot fire år. Tiltalen rummer også udlån af den dengang lille pige til grufulde overgreb med deltagelse af fremmede mænd.

Hun blev blandt andet brugt som en slags præmie i et spil, hvor en eller flere fremmede kunne vinde hende og voldtage hende.

Ligesom børnene var mål for knivkast fra de fremmede mænd og ligeledes fra de tiltalte forældre.

I det sjette retsmøde af i alt ni påpegede anklageren i sin procedure over for nævningene og de juridiske dommere, at de uhyggelige overgreb var så fast en bestanddel af børnenes hverdag gennem så lang en periode, at netop dét er årsagen til, at de har været i stand til forholdsvis ubesværet at kunne fortælle om det i retten under den opsigtsvækkende sag.

»Det har været en længere proces, og der er rigtig mange ting at holde styr på i sagen. Den dækker over fire børns lidelser over så mange år,« sagde Rikke Brændgaard-Nielsen.

Hun tegnede et billede af den tiltalte 63-årige mand som en manipulerende hushersker, der havde den totale magt over de øvrige i den stærkt dysfunktionelle familie. Også til dels over den medtiltalte samlever.

»Børnene er blevet slået, truet og udsat for vold og seksuelle overgreb. De har her i retten vist jer et fuldstændig skarpt billede af, hvad der er foregået. Det er hævet over enhver rimelig tvivl, at de er troværdige, og at det underbygger, hvad der står i anklageskriftet,« sagde anklageren henvendt til nævningene.

»Hvis vi kigger på tiltalte (den 63-årige, red.) så er det dog også vigtigt, at man ikke forfalder til at dæmonisere ham. Det er meget grove overgreb, han har udsat sine børn for, men han skal kun dømmes, hvis I finder det bevist, at han har gjort, som det er blevet beskrevet.«

»Men når det er sagt, så vil jeg slå fast med syvtommersøm, at han er så skyldig, som han kan være. Med vold og seksuelle overgreb har han sat sig fuldstændig på familien. Det er ham, der har sat dagsordenen for, hvad der skulle ske, og hvornår det skulle ske,« fortsatte hun.

Begge de tiltalte nægter sig skyldige i samtlige 17 anklagepunkter.

Anklagerens og senere de to forsvareres procedurer fortsætter fredagen igennem.

Bt.dk dækker nævningesagen fra Retten i Esbjerg.