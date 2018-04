Peter Madsen skal spærres inde på ubestemt tid - enten ved fængsel på livstid eller forvaring, mener anklager.

København. Kun i helt særlige og ekstremt grove tilfælde kan et enkelt drab straffes med fængsel på livstid.

Ikke desto mindre forekommer det ifølge specialanklager Jakob Buch-Jepsen åbenlyst, at netop landets strengeste straf må tages i brug i sagen om drabet på den svenske journalist Kim Wall.

- Der er et lille begrænset vindue for at idømme livsvarigt fængsel, når vi er oppe i de allergroveste drab. I denne sag er vi oppe i den kategori, siger Buch-Jepsen mandag i Københavns Byret.

Som udgangspunktet straffes drab med 12 års fængsel. Men i sagen mod Madsen hober de skærpende omstændigheder sig ifølge anklageren op.

Han henviser til, at drabet på 30-årige Wall ifølge anklagen ikke alene var seksuelt motiveret, men at det også var nøje overvejet og planlagt.

- Hun er blevet fastbundet og brutalt sexmyrdet, hvorefter hun er blevet parteret. Drabet og det seksuelle koster efter anklagemyndighedens opfattelse isoleret set 16 års fængsel, men med det forberedende element og parteringen er vi altså oppe i livstid, siger anklageren.

Hvis dommeren og de to domsmænd er uenige, går specialanklageren efter forvaring. Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste mulighed for, at ikke-sindssyge kriminelle kan spærres inde på ubestemt tid.

Forvaring gives i tilfælde, hvor tiltaltes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.

- Peter Madsen skal ikke have en normal straf, for Peter Madsen er ikke normal. Vi kan ikke stå med en mere uhyggelig og skræmmende mentalerklæring, siger anklageren om den undersøgelse, der er udarbejdet om den tiltaltes farlighed.

- Høje domsmandsret. Denne uhyggelige sag er helt unik, og der bør ikke være nogen rysten på hånden. Enten idømmes han fængsel på livstid eller forvaring, siger anklageren.

Mandag eftermiddag får Peter Madsens forsvarer ordet. Hendes opgave er at overbevise retten om, at Madsen er uskyldig i drab og seksuel mishandling.

Den tiltalte hævder nemlig, at Kim Wall døde i en ulykke under en sejlads i ubåden "UC3 Nautilus" 10. august i fjor.

Madsen vil alene stå ved parteringen. Den slags - usømmelig omgang med lig - straffes med fængsel i op til seks måneder.

/ritzau/