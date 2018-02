I de første prøvesager om sexvideo er der givet betingede fængselsstraffe. I 2016 blev to idømt bødestraffe.

København. Der er mandag og tirsdag givet betingede fængselsstraffe i de fire første prøvesager, som er en del af et større kompleks omkring deling af sexoptagelser af to 15-årige.

Dermed er strafniveauet lagt hårdere, end da to drenge i begyndelsen af 2016 blev idømt bødestraffe på 2000 kroner for at have delt de samme optagelser.

Ifølge anklager Bente Schnack er der kommet et øget fokus på digitale sexkrænkelser siden den første dom. Senest i december er der fremsat et lovforslag om at skærpe straffene for digitale sexkrænkelser, påpeger hun.

- Der er kommet et helt andet fokus på de her sager, end der var for bare ganske få år siden, siger hun.

Ved den første dom i 2016 blev drengene ifølge anklageren dømt for at have delt sexvideoen af de 15-årige i et meget begrænset omfang.

På det tidspunkt havde politiet ikke de samme data, som i den nuværende sag, hvor mere end 1000 er sigtet, fortæller anklageren.

- Hvis vi havde haft de oplysninger fra Facebook, om hvem der delte hvad og med hvor mange, er det meget muligt, at det (sagen i 2016, red.) var faldet anderledes ud, siger Bente Schnack.

Videosekvenserne med de to 15-årige blev optaget i maj 2015. De to drenge, som blev dømt i 2016, var med til optagelserne.

Efter den første dom mod de to drenge forsatte videosekvenserne dog med at florere på nettet, og i januar i år meddelte politiet, at man ville sigte mere end 1000 unge for deling af sexvideoerne.

Siden har Retten i Randers og Retten i Lyngby taget hul på de første prøvesager i komplekset. Der er givet straffe på mellem 10 og 40 dages betinget fængsel.

Tirsdag blev en 17-årig idømt 20 dages betinget fængsel. Han delte to sexvideoer til 16 personer i 2016.

Den 17-åriges forsvarer, Peter Berg, argumenterede i sin procedure for, at det er uretfærdigt at give betingede fængselsstraffe.

- Jeg kan bare konstatere, at retsfølelsen er dybt krænket - at de hovedmænd, der er skyld i, at vi står her i dag, kan slippe med bødestraffe, mens resten skal have fængselsstraffe.

- Det, min klient har gjort, er meget mindre, lød det i proceduren.

Prøvesagerne skal danne grundlag for at afgøre strafniveauet i de kommende sager i det store kompleks.

Ved de første sager har anklageren krævet fængselsstraffe på 50 og 60 dages fængsel. Bente Schnack oplyser, at hun også i de kommende prøvesager vil kræve betingede fængselsstraffe.

/ritzau/