»Hvis man stikker tre gange i brystkassen ved hjertet, så er det med forsæt til at dræbe.«

Ordene kommer fra anklager Alexander Scheel under hans procedure i drabssagen fra Dragør Fort.

Han er sikker på, at de to 29-årige drabstiltalte Bandidos-rockere stak bestyreren af Dragør Fort, René Carstensen, for at dræbe.

Et drab på en mand, der ifølge anklageren var en afholdt borger i Dragør.

»Det er et fejt og kujonagtigt drab på en person, som ingenting havde gjort,« siger Alexander Scheel.

På den store skærm i retssal 60 i Københavns Byret afspiller han først den tydelige overvågningsvideo fra Dragør Fort, der ifølge ham viser de dræbende stik.

Som tidligere fortæller anklageren, at det ikke er Bandidos-prøvemedlemmet, der har taget skylden for knivstikkeriet, men derimod den anden Bandidos-rocker, der førte kniven.

»Her kan man se et stik, to stik og tre stik,« lyder det tællende fra anklageren.

De to rockere nægter sig begge skyldige i drab, men de erkender vold. Den ene har erkendt at have stukket med kniv, men det skulle være sket i selvforsvar.

Billeder af afdøde

Anklageren fortsætter med at vise billeder, som blev taget under obduktionen af Rene Carstensen. Her kan man kan se fire store stiksår i venstre side af den 57-årige bestyrers brystkasse – dræbende stik, har en retsmediciner forklaret.

»Når jeg er så sikker på, at det er sådan, det er foregået, så er det, fordi jeg kan se det på videoen. Retsmedicineren forklarede også, at de tre stik og den måde, offeret lå på, passer sammen,« siger Alexander Scheel.

Udover de to Bandidos-rockere sidder tre andre mænd på anklagebænken, der er tiltalt for medvirken til grov vold ved at have tilskyndet til og været med til planlægningen af overfaldet.

De tre tæller den formodede bagmand, en eksrocker og krigministeren i Bandidos - de nægter sig alle skyldige.

Knivstikkeriet skete ud på aftenen 22. januar 2023 på den store parkeringsplads på fortet. Rene Carstensen kom kørende i sin bil og parkerede foran sin bolig til venstre for indgangen. De to gerningsmænd ventede i en hvid varevogn udenfor porten. Hele episoden er fanget på stedets overvågningskameraer, hvor kun få sekvenser forgik i blinde vinkler. Her kan man se bestyrerens dødskamp, hvor han flere gange får skubbet de to overfaldsmænd væk, men de angriber igen og igen. Foto: LARS LAURSEN Vis mere Knivstikkeriet skete ud på aftenen 22. januar 2023 på den store parkeringsplads på fortet. Rene Carstensen kom kørende i sin bil og parkerede foran sin bolig til venstre for indgangen. De to gerningsmænd ventede i en hvid varevogn udenfor porten. Hele episoden er fanget på stedets overvågningskameraer, hvor kun få sekvenser forgik i blinde vinkler. Her kan man se bestyrerens dødskamp, hvor han flere gange får skubbet de to overfaldsmænd væk, men de angriber igen og igen. Foto: LARS LAURSEN

»Rene skal smadres, han skal have smadret sine ben og sine knæ, så han ikke kan gå. Det er en mission, for han skal vide, at nu er det slut,« fortæller Alexander Scheel, der mener, at bagmanden ville gøre alt for at bevare sin wellness virksomhed på Dragør Fort.

Derfor fik han ifølge politiet et Bandidos-tæskehold sendt til Dragør Fort.

Men det gik ikke som planlagt, da de to Bandidos-rockere den mørke vinteraften angreb Rene Carstensen.

Selv har de forklaret, at det gik galt, da bestyreren gik til modangreb. Herefter skulle de i selvforsvar have stukket med en kniv.

De to drabstiltalte rockere har i retten forklaret, at de er tilknyttet klubbens afdeling i Sydhavnen. Her havde den ene titlen af 'Sergeant at arms', men den anden var prøvemedlem. Foto: Nils Meilvang Vis mere De to drabstiltalte rockere har i retten forklaret, at de er tilknyttet klubbens afdeling i Sydhavnen. Her havde den ene titlen af 'Sergeant at arms', men den anden var prøvemedlem. Foto: Nils Meilvang

Politiet har fundet flere telefoner under efterforskningen med beskedtråde fra timerne omkring drabet, der ifølge anklageren giver et billede af rockerne forsøgte at skjule forbrydelsen.

»De ved godt, at det er en dum situation. De har slået en mand ihjel. Nu skal der ryddes op, så de tager kontakt til deres brødre i Bandidos,« siger anklageren.

Utroværdige forklaringer

Under den næsten tre timer lange procedure i Københavns Byret kortlægger Alexander Scheel de seks tiltaltes forklaringer, som de har givet under retssagen.

»Deres forklaringer har igennem sagen været utroværdige og skiftende,« siger han indledningvist.

Angiveligt skal de have sammenstemmet deres forklaringer efter at have læst retsdokumenter fra sagen, forklarer han.

Især for at beskytte toprockeren Peter 'Pit' Rosenberg, der er tiltalt.

»De forsøger at tale Peter langt væk fra det af en eller anden grund, som jeg ikke kan forklare.«

Tidligere har Peter 'Pit' Rosenberg forklaret, at han blot mødtes med en gammel klubkammerat på en restaurant i Glostrup. Her skulle han være blevet spurgt til, om han kendte nogen, der kunne tage en alvorssnak med en mand.

»Jeg siger, at det er noget, som jeg ikke vil blandes ind i og beskæftige mig med. Jeg vil ikke blandes ind i noget, som kan give et problem,« forklarede toprockeren.

Men i sin procedure skyder anklageren de tiltaltes forklaring ned ved at sige, at der aldrig har været et møde på en restaurant i Glostrup flere måneder forinden.

»Mødet fandt sted 13. januar (ni dagen inden drabet, red.), det fandt ikke sted på restauranten,« siger anklageren og henviser til et saunamøde, de tre tiltalte havde.

Det forventes, at der falder dom i sagen 13. april.

B.T. følger sagen.

