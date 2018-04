Bestikkelsessagen mod tidligere topfolk i it-selskabet Atea og Region Sjælland starter søndag med hårde ord.

København. Søndag i Retten i Glostrup startede retssagen mod flere tidligere topfolk i it-virksomheden Atea og Region Sjælland med skænderier. Retssagen er allerede langt bagud i forhold til tidsplanen.

Syv tidligere topfolk i Atea og Region Sjælland er anklaget for bestikkelse og underslæb i forskellige konstellationer.

Retssagen begyndte med uenighed om blandt andet, hvorvidt forsvareren for en tidligere administrerende direktør i Atea måtte oplæse mails mellem ham og anklager Alexander Dzogov.

- Jeg kan ikke se nogen mening i, at du læser en masse påstande op, som vi ikke er enige om, sagde Alexander Dzogov.

Men forsvareren var uenig. Han beskyldte anklageren for at løbe om hjørner med forsvarerne og sagde, at han ville kræve ny bevisførelse, hvis ikke han måtte læse mailsene, der handler om tekniske spørgsmål, op.

- Enten læser vi korrespondancen op, eller også må vi have ny bevisførelse, sagde forsvareren i en ophedet udveksling.

Forsvareren fik derefter lov til at læse korrespondancen op med reference til, at det vil spare den allerede voldsomt forsinkede sag tid.

Den store bestikkelsessag, der er beskrevet som en af Danmarkshistoriens største, begyndte i 2014, da Ateas nytiltrådte direktør blev gjort opmærksom på den særlige konto 2840 i selskabet.

På den blev overført 1,5 procent af pengene fra salg og kontrakter til Region Sjælland.

Den blev samtidig brugt til at betale for en lang række overdådige rejser og middage med flere af Ateas tidligere topfolk og Region Sjællands tidligere it-direktør og it-chef.

Der var tale om middage på nogle af Danmarks dyreste restauranter og luksuriøse rejser til steder som Las Vegas og Dubai for flere hundrede tusinde kroner.

I alt er syv personer samt selskabet Atea tiltalt for at yde eller modtage bestikkelse. Alle personer nægter sig skyldige.

Selv på en søndag i retten i Glostrup er der fyldt godt op i salen med de anklagedes familie og journalister fra en stribe medier.

