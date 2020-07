Svindeldømte Britta Nielsens børn skal dømmes for groft hæleri, argumenterer anklager i retten.

Anklager Kia Reumert har torsdag morgen taget hul på sin procedure i sagen mod svindeldømte Britta Nielsens tre børn. Her redegør hun for, hvordan hun mener, at retten skal se på sagen.

- Det er ikke en sag om tre uskyldige børn, som er blevet snydt af deres mor. Det er tre voksne, som er blevet tilbudt at leve et liv, som de ellers aldrig havde haft mulighed for at leve, siger Kia Reumert.

- Det er selvfølgelig ikke sådan, at man kan blive straffri, hvis man vælger at lukke øjnene i forhold til sine forældre.

Britta Nielsen blev i februar dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for cirka 117 millioner kroner.

Datteren 33-årige Samina Hayat er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner, 36-årige Jamilla Hayat er tiltalt for beløb på knap 3,5 og sønnen er tiltalt knap 10,7 millioner kroner.

Kia Reumert fortæller, at der ikke er bevis for, at de tre børn direkte fik at vide, at morens penge kom fra kriminalitet. Alligevel kan de dømmes.

Børnene har ifølge anklageren fundet det overvejende sandsynligt, at pengene kom fra kriminalitet. Men ellers kan børnene dømmes for at anset det som en mulighed, at pengene var fra kriminalitet.

- Helt overordnet er det tilstrækkeligt, at retten ud fra sagens beviser kan lægge til grund, at de tiltalte har indset muligheden for, at deres mor fik pengene fra kriminalitet, siger Kia Reumert.

Hun fortæller, at man i sagen skal huske på, at der er tale om en almindelig familie fra Hvidovre.

- Vi skal huske på, at vi ikke har med en familie fra Hollywood at gøre. Vi har med en familie fra Hvidovre at gøre - med et helt normalt hus i Hvidovre.

- Dermed kan ingen af de tiltalte have troet, at deres mor var kommet til de penge på lovlig vis, siger Kia Reumert.

Senere vil anklageren fortælle, hvilken straf anklagemyndigheden mener, at de tre børn skal idømmes.

Børnene nægter sig skyldige. De har forklaret, at de troede, at Britta Nielsens penge stammede fra arv fra faren og en livsforsikring. Det er dog kommet frem, at arven fra faren kun var på knap 300.000 kroner.

- Ikke engang Britta deres egen mor har ønsket at understøtte sine børns forklaring. Vi ved reelt ikke, om hun fortalte, at der var en arv, siger anklageren.

Og selv hvis Britta Nielsen havde fortalt, at pengene kom fra arv, kan de aldrig have troet på det, mener anklageren.

Den 40-årige søn er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno - over 1000 fotos og filmsekvenser - som er fundet på hans computer og på en harddisk. Det nægter han sig også skyldig i.

