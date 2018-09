Den tidligere overlæge Svend Lings bør idømmes mindst et års ubetinget fængsel for at have hjulpet flere patienter til at dø.

Det mener anklager ved Fyns Politi, Kirsten Flummer, som ved Retten i Svendborg i dag har holdt sin afsluttende procedure i sagen mod den 76-årige formand for netværket Læger for Aktiv Dødshjælp.

»Der er absolut ingen formildende omstændigheder i denne sag,« siger Kirsten Flummer.

Svend Lings' forsvarer, Hanne Rahbæk, mener derimod at han skal frifindes.

Svend Lings sidder igen i dag på anklagebænken i sagen, hvor han dels er tiltalt for at have bistået til aktiv dødshjælp, dels for at have udskrevet medicin, som han vidste skulle bruges til selvmord. Svend Lings nægter sig skyldig.

I sagen er også den pensionerede psykiater, 83-årige Frits Schjøtt, tiltalt.

I modsætning til Lings erkender Frits Schjøtt, at han har udskrevet medicin til en patient, der ønskede at dø.

Medicinen udskrev han på opfordring fra Svend Lings, som ikke længere selv kan udskrive recepter, efter Styrelsen for Patientsikkerhed sidste år fratog ham hans autorisation.

Anklager Kirsten Flummer mener, den 83-årige Frits Schjøtt skal idømmes mindst fire måneders fængsel.

Tiltalen mod Svend Lings lyder yderligere på, at han har hjulpet tre patienter til at begå eller forsøge at begå selvmord.

I to af de tre tilfælde afgik de ved døden.

Lings har selv ytret offentligt, at han har hjulpet 'ikke under ti' uhelbredeligt syge mennesker til at dø på deres opfordring.

Han understreger, at han kun har givet råd og vejledning.

Hanne Rahbæk, forsvarer for Svend Lings, har procederet for pure frifindelse. Bl.a. med henvisning til, at FNs Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at hvert enkelt menneske har ret til at bestemme over sit eget liv. Og altså også selv har ret til at vælge livet fra.

»Hvis retten alligevel vælger at dømme min klient, bør det være den absolut mildeste sanktion, der kan måles i dage, og som skal gøres betinget,« siger Hanne Rahbæk.

Birgitte Kirkegaard, forsvarer for Frits Schjøtt, har i sin yderst korte procedure talt for en betinget og meget mild sanktion mod sin klient.

Der falder dom i den usædvanlige sag onsdag i næste uge.