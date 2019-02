Håndskrevne papirer, økonomisk støtte og væbnede konflikter skal fælde og forbyde LTF, lyder det i retten.

598 gange er der i løbet af fem år blevet sat penge ind på konti, der tilhører fængslede medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF).

Samlet løber beløbet op i 1.137.260 kroner, og overførslerne kommer ifølge anklagemyndigheden fra LTF. Denne støtte skal være med til at bevise, at LTF er en forening, som skal forbydes ved lov.

Onsdag er retssagen om et LTF-forbud begyndt ved Københavns Byret. Og millionydelsen til de fængslede bandemedlemmer står ikke alene i sagen mod LTF.

Også en række håndskrevne noter om LTF's opbygning, hierarki og oversigt over medlemmer skal bevise, at LTF kan kaldes en forening.

På et papir fundet i en lejlighed i 2017 står der blandt andet oplysninger om navne, adresser, tøjstørrelser og navnet på medlemmets advokat.

Også en håndskrevet seddel om kontingent er blevet konfiskeret af politiet, fortæller anklager ved Københavns Politi Lasse Biehl i løbet af sin forelæggelse af sagen.

- Herudover har domstole fastslået, at LTF har deltaget i tre væbnede konflikter med andre grupperinger i det offentlige rum. I den forbindelse er der registreret 17 sårede og 5 dræbte, siger Lasse Biehl.

Samlet skal LTF have været indblandet i 63 skudepisoder, mens 363 ud af 372 nuværende eller tidligere medlemmer er straffet.

Når beviserne lægges sammen, viser det ifølge anklagemyndigheden, at Loyal To Familia kan betegnes som en forening, og at denne forening virker med vold.

Og netop dette er sagens kerne. For aldrig før har en dansk domstol taget stilling til, om en forening skal opløses ved dom, fordi den søger at opnå sit formål ved vold.

På den ene side står altså anklagemyndigheden, mens LTF er repræsenteret af advokaterne Michael Juul Eriksen og Stefan Møller Jørgensen.

I retten lyder det da også fra Michael Juul Eriksen, at forsvarerne mener, at der slet ikke er bevis for at kalde LTF en forening.

Han regner derfor med, at sagen i høj grad vil handle om juridiske tvister.

Der vil dog også blive tid til at høre vidners forklaringer.

- Anklagemyndigheden vil afhøre 75 vidner herunder fem formodede ledelsesmedlemmer. Yderligere ønsker forsvarerne at afhøre 17-19 personer, fortæller anklager Emil Folker fra Statsadvokaten i København i retten.

Der er afsat 35 retsdage til sagen. Den sidste ligger 30. august.

/ritzau/