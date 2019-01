16 formodede bandefolk er tiltalt for drabsforsøg på en rivaliserende gruppering i en historisk sag.

Små prikker på et kort og lydbidder fra telefonsamtaler er en central del af det, som anklager Tomas Hugger tirsdag fremhæver i Retten på Frederiksberg.

Her fortsætter en historisk sag, der har 16 formodede bandefolk fra Loyal To Familia (LTF) på anklagebænken.

De er tiltalt for at stå bag et mislykket angreb rettet mod fem højtstående medlemmer af banden Brothas og for at have overfaldet en sjette mand. Anklagemyndigheden regner begge forhold for drabsforsøg.

Det var 23. oktober 2017, at angrebet skete på Brothas hjemmebane i Mjølnerparken i København.

Tomas Hugger lægger tirsdag specielt vægt på en mand på 25 år. Han skal have været en af dem, der har stået i spidsen for at samle patruljen, som udførte de mislykkedes drabsforsøg.

De små prikker på kortet, der viser det østlige Sjælland, repræsenterer steder, hvor den 25-åriges telefon har befundet sig på dagen.

Der er også materiale, der viser, hvor flere af de tiltaltes telefoner har været i samme tidsrum.

Ligeledes er der gps-spor fra en hvid Audi, som ifølge anklagemyndigheden også spiller en rolle.

Hugger afspiller flere lydbidder, der efter anklagemyndighedens opfattelse er telefonopkald mellem de formodede bandefolk.

Det er svært at høre, hvad der egentligt bliver sagt på lydbidderne, men anklageren giver sit bud med følgende protester fra flere forsvarer.

Den 25-årige har stået for at samle folkene i Karlemosen, der er et område i Køge, hvorfra flere af dem satte kurs mod Mjølnerparken bevæbnet med knive og slagvåben, mener anklagemyndigheden.

Den 25-årige befandt sig ifølge anklagemyndigheden selv i København, men satte kurs mod Køge på samme tidspunkt, som den hvide Audi, som politiet havde sat en gps på.

Hugger viser også på et kort, at den hvide Audi og flere af de tiltaltes telefoner bevægede sig mod København og Nørrebro senere på dagen.

De fem, der blev overfaldet, havde held til at flygte fra den maskerede bevæbnede gruppe.

Men kort efter gik gruppen løs på en sjette mand et stykke derfra. Han fik adskillige knivstik og blev slået med en hammer. Han overlevede dog.

Sagen skal behandles over 20 dage, og der forventes dom sidst i marts.

/ritzau/