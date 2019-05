Det var udførlig planlagt, da en dansk læge i foråret 2018 bedøvede, voldtog og filmede to kvinder i en lejlighed i København.

Sådan lød det fra anklager Søren Harbo, da han fredag formiddag procederede i sagen mod den 32-årige læge.

Under proceduren lagde Søren Harbo særlig vægt på, at den 32-årige læge, der er af kinesisk afstamning, i ugerne op til den første formodede voldtægt i marts sidste år havde søgt på blandt andet 'drug rape' på internettet, ligesom lægen også havde søgt på det søvndyssende medikament scopolamin.

Sidstnævnte søgte lægen ifølge Søren Harbo på så sent som 17 timer før, at han mødte sit første formodede offer på Cafe Europa midt i København.

Sagen kort En 32-årige læge er tiltalt for at have bedøvet, voldtaget og filmet to kvinder i marts og april måned 2018. Den første af kvinderne mødte manden via platformen Tinder, hvorefter han ifølge anklagemyndigheden bedøvede kvinden med medikamentet halcion, hvorefter han voldtog hende 'mindst' tre gange i løbet af 11 timer både vaginalt og analt i sit eget hjem i København. En måned senere skulle manden ifølge anklagemyndigheden have puttet sløvende medicin i en anden kvindes vand, som han mødte i byen, uden hendes viden, hvorefter han udnyttede situationen til, ligesom med kvinden en måned forinden, at voldtage hende både vaginalt og analt. Hertil skulle manden i begge tilfælde have krænket de to kvinders blufærdighed, ved at han med skjult kamera filmede begge hændelser samt tog billeder af det, uden nogen af de to kvinder havde givet samtykke til det. Herudover er manden tiltalt for at have filmet en række andre kvinder, mens han havde sex med dem, samt for at have været i besiddelse af børnepornografi. Lægen erkender, at han enkelt gang har filmet en kvinde, mens han havde sex med hende uden hendes samtykke, men nægter sig skyldig de alle de resterende forhold - herunder voldtægtsanklagerne.

Og netop medikamentet scopolamin har undervejs i sagen haft en central rolle.

Tidligere er det kommet frem, at det andet formodede voldtægtsoffer skulle være blevet bedøvet med scopolamin, ligesom at lægen ifølge anklagemyndigheden har oprettet en tråd på sitet drug-forum.com, hvor han netop har spurgte ind til scopolamin.

I den tråd blev stoffet omtalt som et såkaldt 'zombiedrug', fordi det har en bevægelseshæmmende effekt.

»Tiltalte bedøver hende med et zombiedrug fra Kina og har samleje med hende,« lød det fra Søren Harbo i proceduren om det andet formodede voldtægtsoffer.

I proceduren lagde han desuden vægt på, at tiltalte havde købt stoffet via den kinesiske hjemmeside Alibaba for mere end 10.000 danske kroner.

Han påpegede videre, at den tiltalte i sin forklaring for retten havde virket dybt utroværdig, ligesom han anfægtede, at den tiltalte først ønskede at afgive forklaring for retten, efter at alle vidner havde givet deres forklaring, og alle beviserne var fremlagt.

Lægen er foruden de to voldtægter også tiltalt for at have filmet en række kvinder, mens han havde sex med dem samt at have været i besiddelse af børneporno. Han nægter sig skyldig i alle forhold, med undtagelse af et enkelt, der omhandler blufærdighedskrænkelse.

Forsvareren for den tiltalte afviste under sin procedure, at der var tale om tvungen samleje, men mener i stedet, at der har været tale om frivillig samleje.

Han begrundede det med, at den ene af de to formodede voldtægtsofre dagen efter selv tog kontakt til lægen, hvor hun samtidig sendte et billede af seksuel karakter.

»Er det sandsynligt, at en pige, der føler sig voldtaget, skulle sende sådan et billede til sin overfaldsmand,« lød det retorisk fra forsvareren, der ligeledes anfægtede den anden kvindes forklaring om, at hun ikke kan huske, hvad der skete den pågældende nat, hvor hun skulle være blevet bedøvet og voldtaget.

En retsmedicinsk undersøgelse af begge kvinder har dog vist, at begge kvinder havde stoffer i urinen.

Søren Harbo har nedlagt påstand om syv års fængsel. Der ventes at falde dom senere fredag.