Senioranklager går efter markant skærpet straf til mand, der hostede mod betjente og råbte "corona".

Det skal koste en 20-årig mand fra Aarhus mellem tre og fire måneders ubetinget fængsel, at han tilbage i marts hostede mod to betjente, mens han råbte "corona".

Det er kravet fra senioranklager Kira Riechers fra Statsadvokaten i Viborg.

Vestre Landsret behandler tirsdag sagen om den 20-årige mand, der 22. april blev frifundet ved Retten i Aarhus for vold eller trusler om vold mod to politibetjente.

Byretten fandt ikke, at det at hoste mod en politibetjent kan karakteriseres som vold eller trussel om vold mod tjenestemænd.

Manden blev idømt 30 dages fængsel men det var for flugt under transport til arresten, ikke for hosteriet.

Det fik Statsadvokaten til at anke dommen med krav om skærpelse.

I landsrettens lokaler i Aarhus argumenterer senioranklageren for, at manden står til en samlet straf på tre og fire måneders ubetinget fængsel.

- Jeg mener, at når tiltalte hoster mod en betjent på kort afstand og samtidig henviser til corona, så må det have karakter af trussel om vold.

- Der ligger en trussel mod betjenten om, at tiltalte forsætligt vil overføre smitte, siger Kira Riechers.

Manden viste sig ved en efterfølgende test ikke at være smittet med coronavirus.

Han har selv forklaret, at han havde fødselsdag og drukket tre flasker vodka sammen med nogle venner.

Han blev anholdt, da bilen, han var passager i, blev vinket ind til siden om natten som led i et rutinetjek.

Manden har i byretten forklaret, at han var fuld og ikke mente noget med "coronaråbet".

Han har også forklaret, at han ikke husker at have hostet direkte mod betjentene.

Senioranklageren mener ikke, at man bare kan affeje mandens handlemåde som en "dårlig joke".

Man må også se på, hvilken situation Danmark var i, lyder det fra anklageren.

- Vi var nok på toppen af smittekurven på det tidspunkt. På det her tidspunkt har det ikke været for sjov at joke med, at man har coronavirus, siger Kira Riechers.

Manden, det hele handler om, er ikke selv til stede i landsretten.

Han har afsonet sin straf på 30 dages fængsel for flugten.

Da anklager og forsvarer er enige om hændelsesforløbet, har parterne aftalt, at sagen kan behandles af landsretten uden mandens forklaring.

Retten ventes at afsige dom i sagen senere på dagen.

