Rosenborg-angriberen Nicklas Bendtner vil frifindes, da han efter eget udsagn slog taxachauffør i nødværge.

I Københavns Byret kræves fodboldspilleren Nicklas Bendtner straffet med tre måneders fængsel for at have slået og sparket en taxachauffør.

Sammenstødet mellem de to mænd medførte, at chaufføren brækkede sin kæbe. To måneder senere plages han stadig af skaderne.

- Jeg lægger vægt på, at der er tale om vold mod en taxachauffør, som er særligt udsat i sit job, siger anklager Marie-Louise Kruse.

- Volden er desuden begået mod hovedet, som er et særligt sårbart sted på kroppen. Dertil kommer, at Bendtner sparker ham, mens han ligger ned - eller er på vej ned, lyder det videre.

Nicklas Bendtner havde været i byen med sin kæreste, da parret natten til 9. september satte sig ind på bagsædet af en taxa i det centrale København.

Da chaufføren ifølge Bendtner kørte en uhensigtsmæssig vej, valgte kæresteparret at forlade vognen. Vel at mærke uden at betale.

Det gjorde chaufføren vred, og da han nogle minutter senere kastede en genstand - formentlig en dåse eller flaske - efter Bendtner og kæresten, gik den 30-årige fodboldspiller til angreb.

Bendtner selv hævder, at det skete i selvforsvar, men på det punkt er anklageren uenig.

- Der er ikke tale om, at Bendtners slag og spark har været nødvendigt. Det er flere sekunder siden, at genstanden er blevet kastet, så det må betegnes som et afsluttet angreb, siger Marie-Louise Kruse.

Nicklas Bendtner erkender at have slået chaufføren. Omvendt afviser han påstanden om, at han fulgte slaget op med et spark.

Hvis retten kommer frem til, at 30-årige Bendtner er skyldig i vold, er landsholdskarrieren med stor sandsynlighed forbi.

Landstræner Åge Hareide har for længst slået fast, at det er "utænkeligt" med en voldsdømt spiller på landsholdet.

Bendtners arbejdsgiver, Rosenborg, har meldt ud, at man helst havde været voldssagen foruden. Når der fredag foreligger en dom, vil ledelsen tage stilling til, om den skal have konsekvenser for klubbens stjernespiller.

/ritzau/