Overgreb har haft en ydmygende karakter, og børnene er stadig mærket af dem, påpeger anklager i Vejen-sagen.

Forældreparret, der er fundet skyldige i seksuelle overgreb mod fire børn for 30 år siden, står til ti års fængsel.

Det kræver senioranklager Emil Stenbygaard, da han onsdag formiddag i Vestre Landsrets afdeling i Esbjerg skal argumentere for en passende straf til parret i den såkaldte Vejen-sag.

- Jeg har svært ved at forestille mig situationer, der er værre eller mere ydmygende end det, der er begået i den her sag, siger han.

Parret er tidligere på dagen fundet skyldig i blandt andet voldtægt af en dengang seksårig pige.

Det var manden, der begik voldtægten, men moren var klar over det og lod det ske, konkluderer landsretten.

Parret er også fundet skyldige i at have tvunget alle fire børn til oralsex og have presset dem til sex med familiens hund.

Parret har ifølge landsrettens vurdering også tvunget børnene til at berøre hinandens og morens kønsdele.

- Der har været anvendt fingre, der har været anvendt genstande som eksempelvis gulerødder og ispinde.

- Den ydmygende karakter, det har haft over for børnene, bør indgå med skærpende betydning ved straffastsættelsen, lyder det fra Emil Stenbygaard, da han taler til de tre juridiske dommere og ni nævninger.

Parret er frifundet for vold og trusler, da landsretten vurderer, at de forhold er straffelovsmæssigt forældet.

Alligevel bør hammeren falde hårdt over for begge tiltalte, siger anklageren, der mener, at begge forældre står til den samme straf.

- Det er foregået bag hjemmets fire vægge af børnenes primære omsorgspersoner, deres forældre. Man lytter og retter ind, efter hvad mor og far gør, siger han.

Ifølge anklageren slås de forurettede, der alle er i alderen 30 til 36 år, stadig med følgerne af de overgreb, de blev udsat for.

- Den dag i dag lider de hårdt under de overgreb, de har været udsat for i deres spæde start på livet, siger han.

Begge forældre nægter sig skyldige. De hævder, at de er ofre for et komplot udtænkt af parrets ældste datter.

Det var hende, der fik sagen til at rulle, da hun gik til politiet og anmeldte forældrene for to år siden.

Landsretten skal nu trække sig tilbage og finde en passende straf.

/ritzau/