Højreradikal mand fra indvandrerkritisk parti siger, at hjemmelavet rørbombe var til selvforsvar.

En 53-årig mand, der tidligere har stillet op til byråds- og folketingsvalg for det indvandrerkritiske parti Frit Danmark, står til mindst syv års fængsel for blandt andet at have fremstillet en rørbombe og besiddet en maskinpistol.

Sådan lyder kravet fra senioranklager Heidi Colbæk, da hun onsdag kommer med de afsluttende bemærkninger i sagen mod manden fra Odense-forstaden Bolbro.

- Hvis man havde stået ved blomsterkassen foran hans hoveddør, halvanden meter fra bomben, ville man være sprængt godt og vel i stykker, siger anklageren i Retten i Odense.

Politiet fandt den hjemmelavede rørbombe med 80 gram plastisk sprængstof i en blomsterkasse foran hoveddøren hos manden.

Den var forbundet med et batteri i køkkenet, hvorfra bomben kunne udløses.

Den tiltalte har erkendt, at han fremstillede bomben. Han har forklaret, at han følte sig truet på livet af personer, der blev dømt i en terrorsag fra Vollsmose i 2007.

Dengang blev tre personer dømt for planlægning af terrorhandlinger.

Men anklageren mener ikke, at argumentet om selvforsvar holder.

- Man kan ikke komme ti år efter og påberåbe sig nødværge, siger hun.

Hun mener, at rørbomben og en funktionsdygtig maskinpistol fra krigens tid, der blev fundet under gulvbrædderne i mandens soveværelse, i virkeligheden tjente et helt andet formål:

De skulle bruges mod sagsbehandlere og politiet, som manden ifølge anklageren havde set sig sur på i forbindelse med tvangsfjernelse af hans datter.

Den 53-årige er også tiltalt for at have fremsat trusler mod sagsbehandlere fra Odense Kommune.

I en mail skal han ifølge anklageskriftet have skrevet, at han er "villig til at gå et skridt længere ned på rangstigen og få fra 16 år til livstid for endeligt at kunne se min datter".

Ud over besiddelse af våben og sprængstof samt trusler er manden tiltalt for grov vold mod sin tidligere samlever.

Han erkender at have fremstillet rørbomben, men nægter alle andre anklagepunkter.

Retten ventes at afgøre sagen senere onsdag.

/ritzau/