Genopdragelsesrejse og vold skal ende med fængsel og udvisning for et somalisk ægtepar, mener anklageren.

Ved Retten i Lyngby står et somalisk ægtepar på 54 og 55 år tiltalt for at have sendt to af sine børn på en genopdragelseslejr i Somalia.

Og det skal munde ud i både fængselsstraf i mindst et år og derefter udvisning, mener senioranklager ved Nordsjællands Politi Susanne Terp Kjølhede.

- De (børnene, red.) har oplevet et alvorligt svigt og er blevet revet ud af deres danske hverdag, siger hun i retten mandag.

Hun mener desuden, at det ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise parret.

Sagen omhandler ægteparrets to børn - en pige og en dreng - der var henholdsvis 15 og 17 år gamle, da de sammen med faren den 12. juli 2018 rejste til den somaliske hovedstad, Mogadishu.

Få uger senere mistede pigens veninder i Danmark kontakten til pigen. Veninderne forhørte sig undrende hos pigens mor.

Hun kunne dog til deres overraskelse fortælle dem, at pigen lå i koma på et hospital i Somalia.

Da en af veninderne i efteråret endelig formåede at få kontakt til pigen, fortalte pigen hende, at hendes pas og mobiltelefon var blevet låst væk, og at hun ikke måtte rejse hjem til Danmark.

I Somalia skulle hun gå i koranskole og lære arabisk.

Den 1. marts 2019 sendte pigen en lydbesked på Facebook til sin veninde.

- Jeg har aldrig ligget i koma. Min far efterlod mig og min bror i Somalia. Jeg vil gerne hjem og gå i gymnasiet. Min far har været hård ved mig i flere år. Jeg vil ikke starte en sag op mod ham, jeg vil bare tilbage.

- Vi bor langt væk fra lufthavnen. Jeg håber virkelig, I kan hente os. Ikke sig til ham, at jeg har haft kontakt til mine veninder eller kommunen, lød beskeden.

Derfra lykkedes det kommunen og Udenrigsministeriet at få flyttet pigen til et sikkert sted. Den 19. maj vendte pigen tilbage til Danmark.

Faren og moren er også tiltalt for grov vold mod børnene i flere år op til 2018. Faren har ifølge anklagen slået datteren med en træstok og en metalstang.

Han skulle desuden have barberet datteren skaldet og ladet moren fotografere den kronragede pige.

Parrets søn er imidlertid af en helt anden opfattelse. Han forklarede i retten, at han aldrig har oplevet forældrene voldelige. Han sagde også, at turen til Somalia var en sommerferie, ligesom han fastholdt, at hans søster lå i koma i Somalia.

Der falder dom i sagen mandag eftermiddag.

