Straf for medvirken til selvmord bør ifølge anklager veksles fra 40 dages betinget fængsel til et års fængsel.

Den pensionerede overlæge Svend Lings skal ikke slippe med 40 dages betinget fængsel for at have bistået med råd og vejledning om selvmord.

Han står i stedet til et skærpet straf på ét års fængsel, lyder det fra anklager Jesper Rubow, som onsdag fremlægger sin procedure ved Østre Landsrets afdeling i Odense.

- Jeg synes, det er en af de groveste sager i dansk retshistorie om medvirken til selvmord, siger Jesper Rubow.

Lings blev i efteråret ved Retten i Svendborg idømt 40 dages betinget fængsel. Men nu er det Østre Landsrets tur til at vurdere sagen, efter at Lings ankede til frifindelse og anklagemyndigheden til skærpelse.

Jesper Rubow ser en række skærpende omstændigheder i sagen, som efter hans mening bør føre til, at landsretten kommer frem til en strengere dom end i byretten.

Lings blev i byretssagen fundet skyldig i at have medvirket til, at en person begik selvmord, efter at Lings havde anvist, hvordan vedkommende kunne tage sig af dage.

Den fynske læge blev også dømt for forsøg på medvirken til selvmord i et andet tilfælde.

Han havde haft kontakt til en person, der ønskede at tage sig selv af dage. Da han ikke selv længere kan udskrive medicin, henviste han i stedet til kollegaen Frits Schjøtt.

Sidstnævnte blev idømt betinget fængsel i 14 dage i den samme sag.

Lings vil frifindes, for han mener ikke, at han har bistået med anden råd og vejledning end den, man kan finde frit tilgængeligt på internettet.

Svend Lings er aktiv i et netværk af læger, der arbejder for at lovliggøre aktiv dødshjælp.

Anklager Jesper Rubow mener, at Lings' handlinger skal ses som led i en "politisk manifestation". Det er også en skærpende omstændighed, mener han.

En anden skærpende omstændighed er, at vejledningen ikke er foregået ansigt til ansigt, påpeger Jesper Rubow.

- Det hele foregår via telefon, sms og mails. Det understreger vilkårligheden i det, og det er et skærpende element, siger han.

Medvirken til selvmord - også kaldet aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord - er ulovligt i Danmark. Det kan straffes med bøde og i alvorlige tilfælde med fængsel i op til tre år.

Retten ventes at afgøre sagen senere på dagen onsdag.

/ritzau/