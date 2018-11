En 62-årig mand er tiltalt for at have streamet sexovergreb på filippinske børn, som han selv bestilte.

Seks års ubetinget fængsel er, hvad anklageren i Retten i Lyngby tirsdag kræver til en mand, der er tiltalt for at sidde foran sin computer og bestille hundredvis af sexovergreb på filippinske børn, som blev streamet til ham.

Anklageskriftet er 52 sider langt, og anklageren har rejst tiltale mod manden for flere end 200 forhold.

Og det er også antallet af forhold og grovheden, som senioranklager Bente Schnack lægger vægt på tirsdag i retten.

Fra hjemmet har den 62-årige bestilt og betalt for overgrebene på den anden side af Jorden, som han kunne følge på sin computer og i nogle tilfælde gemme på en harddisk, lyder det i tiltalen.

Bestillingerne og overgrebene skal have fundet sted fra november 2012 til 10. oktober 2016 og spænder fra blufærdighedskrænkelse til forskellige former for seksuelle overgreb og voldtægter.

Ofrene var ifølge anklageren mellem 6 og 16 år gamle, og langt de fleste var under 12 år. Ifølge straffeloven er der altid tale om voldtægt, når man forgriber sig seksuelt på et barn under 12 år.

I de forhold, hvor anklageskriftet nævner en pris for overgrebene, ligger den på mellem cirka 120 og 360 kroner.

I flere tilfælde er det ifølge tiltalen barnets mor, der foretager eller medvirker i overgrebet. I andre tilfælde deltager andre familiemedlemmer - søskende og en onkel.

Bente Schnack er overbevist om, at manden var drevet af seksuel tiltrækning, på trods af at han selv har hævdet, at det ikke var tilfældet.

Foruden de mange overgreb på de filippinske børn er han tiltalt for besiddelse af børneporno. Det drejer sig om 5342 billeder og 1623 filmsekvenser.

58 billeder og 113 filmsekvenser hører ifølge anklageskriftet til i den groveste kategori, hvor børn udsættes for voldtægt, tvang eller lignende.

Mandens forsvarer, advokat Martin Simonsen, mener, at manden ved fuld domfældelse ikke skal have over fire års fængsel.

Han lægger vægt på, at han ikke er dømt før. Og at det kan være en formildende omstændighed, at han allerede har mistet familie, hus og job.

Manden, der har to børn, har været varetægtsfængslet i cirka to år.

Han afviser ikke at have chattet med kvinderne, og han nægter sig skyldig i flere forhold.

