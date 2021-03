Dommer i Retten i Glostrup skal afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling i sag om milliarder.

Bagmandspolitiet kræver mandag varetægtsfængsling af de to hovedtiltalte i sagen om bedrageri med refusion af udbytteskat.

Ønsket fremlægges i et retsmøde i Retten i Glostrup. De to britiske statsborgere - Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson - er ikke til stede. De repræsenteres af deres forsvarere.

Kravet er derfor en kendelse om varetægtsfængsling in absentia. En kendelse vil kunne danne grundlag for en proces om udlevering.

Det var i januar, at tiltalen mod mændene blev rejst. Sanjay Shah bor i Dubai, og Patterson opholder sig angiveligt i Storbritannien.

Førstnævnte er tiltalt for bedrageri for godt ni milliarder kroner og for forsøg på bedrageri for yderligere en halv milliard kroner.

Anklagen mod den anden lyder på medvirken til bedrageri for 8,9 milliarder kroner og for forsøg på medvirken til bedrageri for yderligere en halv milliard.

Begge nægter sig skyldige, er det tidligere kommet frem.

Grundlovsforhøret ventes at strække sig over flere timer. Det kom for alvor i gang sidst på formiddagen.

Retsmødet afvikles bag lukkede døre, har dommer Nanna Blach besluttet.

En af de tre anklagere fra Bagmandspolitiet, der er mødt frem, begrunder ønsket med hensynet til efterforskningen.

Adskillige selskaber og flere personer er sigtet, og efterforskerne mangler blandt andet at afhøre vidner, lyder det fra specialanklager Marie Tullin.

- Vi er i fuld gang, men det har vist sig at være noget omstændeligt at få arrangeret afhøringer, siger hun.

Mændenes forsvarere, advokat Kåre Pihlmann og advokat Henrik Stagetorn, siger, at de ikke kan se noget grundlag for lukkede døre.

Men dommeren når frem til, at hensynet til politiets fremadrettede efterforskning berettiger dørlukningen.

Retsmødet er i øvrigt begyndt med, at et såkaldt pålæg er blevet ophævet. Dermed fik forsvarerne tilladelse til at orientere deres klienter om det retlige skridt. Det har de indtil nu haft forbud mod at gøre.

- Almindelige retsplejemæssige hensyn taler for, at forsvarerne får mulighed for at kontakte deres klienter, siger dommeren.

Også tre andre advokater, der forsvarer andre sigtede i sagskomplekset, er til stede i retssalen.

Mandagens grundlovsforhør er ikke overraskende i lyset af udtalelser fra Bagmandspolitiets chef i januar.

- Vi er selvfølgelig ikke så blåøjede, at vi tror, at nogen af sig selv vil møde op i Danmark til en retssag, hvor de risikerer mange års fængsel, har statsadvokat Per Fiig sagt.

- Derfor vil vi selvfølgelig også arbejde med alle de muligheder, vi har, for at sikre at de tiltalte bliver stillet for en dommer i Danmark, sagde han i januar.

I efteråret sagde Sanjay Shah til dagbladet Børsen, at han er villig til at møde op i Danmark til en retssag.

Det var som ejer af og direktør i blandt andet selskabet Solo Capital, at han ifølge tiltalen svindlede de danske myndigheder.

Hele 3.239 gange ansøgte han "retsstridigt og på urigtigt grundlag" om refusion af dansk udbytteskat, hævdes det i anklageskriftet. Det skete på vegne af 189 amerikanske pensionsselskaber og 24 malaysiske selskaber, hedder det.

Politiets efterforskning af uberettiget refusion af udbytteskat for i alt 12,7 milliarder kroner begyndte i sensommeren 2015.

Hidtil er der afsagt en enkelt dom. I september 2019 blev den tyske bank North Channel Bank idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Lovovertrædelsen bestod i, at banken hjalp til, så bedrageriet kunne lade sig gøre. Banken lavede et system, hvor fiktive aktie- og pengebevægelser blev registreret. Oplysningerne blev derefter brugt af kunder, som på vegne af 27 amerikanske såkaldte pensionsplaner førte de danske myndigheder bag lyset.

/ritzau/