Termiske kameraer kunne bruges af Islamisk Stat til flere blodige angreb, siger anklager i landsret.

En af de dømte i sagen om levering af droner og andet udstyr til Islamisk Stat bør idømmes mellem 12 og 14 års fængsel.

Sådan lyder opfordringen fra anklagemyndigheden torsdag i Østre Landsret.

Anbefalingen retter sig mod en 31-årig mand, der har arbejdet som chauffør for Uber.

Han leverede blandt andet seks termiske kameraer til Islamisk Stats særlige droneprogram i 2017, og det var et forsøg på at medvirke til terrorisme, har retten slået fast torsdag formiddag.

Desuden betød andre leverancer af udstyr, at terrororganisationens virksomhed blev fremmet. Manden er altså dømt for at have overtrådt to bestemmelser i straffeloven.

I sin tale til retten erkender anklager Sidsel Klixbüll, at chaufføren ikke var bagmand i netværket.

- Men hans rolle har skabt forudsætningen for, at Islamisk Stats droneprogram kunne opretholdes og udvikles. Han har leveret seks kameraer, der potentielt kunne anvendes til lige så mange angreb eller flere, siger hun.

Hendes kollega, Kristian Kirk, beder også landsretten om at udvise den 31-årige, der er kurder med tyrkisk statsborgerskab.

Desuden beder anklagemyndigheden om fængsel mellem fem og seks år til den såkaldte underviser og mellem fire og fem år til en tidligere cykelhandler. Begge deltog i talrige forsendelser af dronedele til Islamisk Stat.

I Københavns Byret blev de to sidste år idømt fængsel i henholdsvis tre et halvt og to et halvt år.

/ritzau/