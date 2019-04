63-årig mand har under retssag søgt at true forurettet kvinde til tavshed, siger anklager om sexanklaget far.

Det skal koste en 63-årig mand fra Vejen mindst seks års fængsel, at han har forgrebet sig seksuelt mod sin steddatter.

Sådan lyder kravet fra senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen, da hun fredag formiddag argumenterer for, hvilken straf hun finder passende.

- Der er tale om samlejer i et meget betydeligt omfang og forhold, som efter forurettedes forklaring har medført blackouts, da hun ikke kunne få luft under overgrebene, siger anklageren henvendt til de tre dommere og seks nævninger.

Mens moren er frifundet, er faren fundet skyldig i ét af 17 anklagepunkter.

Det handler om, at han flere gange har haft samleje med sin dengang seksårige steddatter i perioden fra december 1990 til juni 1991.

Han formåede ifølge rettens vurdering også at få datteren til at udføre oralsex.

Ved nogle af overgrebene blev der også begået vold, har retten konkluderet.

Anklageren mener ikke, det skal være en formildende omstændighed, at overgrebene fandt sted for mere end 25 år siden.

- Set i lyset af overgrebenes grovhed og den kendsgerning, at den tiltalte har søgt at true hende til tavshed så sent som her i rettens bygning, så ser jeg ingen formildende omstændigheder, siger senioranklageren.

Datteren er i dag 34 år gammel. Det var hende, der anmeldte forældrene til politiet i august 2017, hvorefter forældrene blev varetægtsfængslet.

Den 63-åriges forsvarsadvokat, Allan Sørensen, mener, at strafudmålingen bør afspejle, at der er tale om et forhold med mange år på bagen.

Han mener, at en straf på tre til fire års fængsel vil være passende.

Nævningetinget finder det ikke bevist, at forældrene er skyldige i alle anklager om seksuelle overgreb og mishandling, som børnene har rettet mod dem.

- Der består en risiko for, at en betydelig del af børnenes erindringer om deres opvækst hos de tiltalte kan være blevet påvirket på forskellig vis i tiden efter anbringelsen, sagde retsformand Lisbeth Christensen, da hun læste skyldkendelsen op.

Retten har nu trukket sig tilbage for at tage stilling til strafudmålingen.

/ritzau/