En 20-årig mand fra Syddjurs står ifølge anklager til mindst 60 dages fængsel, der dog kan gøres betinget.

Randers. En 20-årig mand fra Syddjurs kræves idømt en straf på ikke under 60 dages fængsel for at have delt en meget omtalt sexvideo.

Det siger anklager Rosa Pape, da hun mandag middag er nået til sin procedure i sagen ved Retten i Randers.

Hensynet til den tiltaltes gode personlige forhold, og at han ikke tidligere er straffet, kan dog gøre straffen betinget, lyder det fra anklageren.

Den 20-årige mand er tiltalt for at have videredelt videoen via Facebooks chatrum Messenger til 12 personer.

Han nægter sig skyldig og argumenterer med, at han ikke anså de to unge i videoen for at være under 18 år.

Han havde dermed ikke forsæt til at viderebringe børnepornografisk materiale, lyder det.

Efter en afspilning af den 56 sekunder lange videosekvens foran dommeren og de to domsmænd mener Rosa Pape ikke, at videoen efterlader nogen tvivl om de medvirkendes alder.

Hun henviser til de unges kropsbygning, ansigter og stemmer.

- De er hverken specielt fremmelige eller særligt underudviklede. De har en krop, der svarer til en 15-årigs, siger Rosa Pape om de to personer, der på tidspunktet for optagelserne var 15 år.

- Hvis man kun ser billedmaterialet, fremstår det fuldstændig klart. Og når man putter lydfilen oveni, kan man på ingen måde være i tvivl, siger anklageren.

Den 20-årige erkender at have delt videoen med venner i perioden fra efteråret 2015 til foråret 2016.

Han anså videoen for at være amatørporno og ikke særlig grænseoverskridende. Pigen, der medvirkede, så ifølge den tiltalte ikke ud til at lide overlast.

Derfor så han ingen problemer i at dele videoen.

Men det undskylder ham ikke, at pigen tilsyneladende ikke led fysisk overlast, anfører anklageren.

- Strafferetligt har det ingen betydning, siger hun.

Selv om 15-årige lovligt kan have sex, så er det altid strafbart at dele seksuelt materiale, hvor de medvirkende er under 18 år.

Sagen er den første af flere prøvesager, som skal blive en rettesnor for afgørelserne i en række kommende sager, som anklagemyndigheden vil rejse.

Flere end 1000 unge er sigtet for at have delt seksuelt krænkende materiale.

