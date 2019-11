En Smith & Wesson-revolver går fra hånd til hånd blandt dommere i landsret. Et cirkusnummer, siger forsvarer.

En mand hænger fast i et pigtrådshegn med hovedet nedad. En rusten pistol i et buskads. En sort scooter nær en kirke. En lille Mercedes med fem skudhuller.

En stribe fotos og oversigtskort vises tirsdag i et retslokale i Østre Landsret. Her skal nævninger og dommere afgøre en sag om skud mod to civilklædte betjente i Mjølnerparken i København og om trusler mod tilfældige unge.

Den tiltalte er en spinkel mand. Han har tilhørt banden Loyal To Familia, hævdes det. Og han har hørt det meste af det materiale, som anklager Mads Kruse præsenterer for retten, før.

I Københavns Byret blev han i december sidste år idømt fængsel i 20 år og udvist af Danmark. I ankesagen vil den 21-årige tiltalte frifindes. Men anklageren har et andet ønske:

- Påstanden er skærpelse af straffen, fængsel på livstid, siger han.

København var fra sommeren 2017 og flere måneder frem rammen om skyderier og andre voldshandlinger. Banderne Loyal To Familia og Brothas var i konflikt med hinanden.

Det var i den periode, at den spinkle mand påstås at have turet rundt på en scooter og en cykel på vegne af LTF. Tilfældige drenge og unge mænd oplevede at blive truet med skydevåben. Det skal være sket tre gange.

Men mest alvorligt var det, da fem skud blev affyret fra en revolver mod de to betjente, mens de sad i en personbil. De kastede sig ned i bilen for at undgå at blive ramt. De var blevet forvekslet med Brothas-medlemmer, mener anklagemyndigheden.

Påstanden er, at den 21-årige styrede scooteren, mens en kammerat trykkede på aftrækkeren, og at han dermed medvirkede til et forsøg på at dræbe de to.

Tirsdag siger hans forsvarer, advokat Anders Schønnemann, at byrettens dom efter hans opfattelse er fejlagtig, men at der også er sket noget afgørende vigtigt siden byrettens dom.

Fra en kilde i miljøet har Københavns Politi fået at vide, at den tiltalte ikke deltog i skyderiet. Hans rolle var kun at anskaffe scooteren, står der i en såkaldt kilderapport fra maj i år.

- Kilden skønnes troværdig af politiet, siger Anders Schønnemann.

I retsmødet har anklager Mads Kruse i øvrigt ladet en Smith & Wesson revolver gå fra hånd til hånd blandt nævninger og dommere. Men det er teatertorden, kommenterer forsvareren.

- Anklageren har taget et cirkusnummer med i sin forelæggelse. Men det har ingen som helst betydning for bevisførelsen, om revolveren føles varm eller kold, eller hvor tung den er, siger Anders Schønnemann.

Udover fængsel risikerer den 21-årige, der er pakistansk statsborger, at blive udvist. Han er født i Danmark og er far til en pige på to år. Han hverken skriver eller læser punjabi. To gange tidligere har han for kriminalitet fået en betinget udvisning.

Landsretten ventes at afgøre skyldsspørgsmålet torsdag i den kommende uge. 28 vidner skal afhøres.

/ritzau/