Mod reglerne lod vognmænd en anden passe deres forretninger, mener anklager, der vil straffe taxaboss.

Siden 2014 har Nordsjællands Politi efterforsket en sag om organiseret snyd med vognmandslicenser, hvor en højtplaceret figur i den danske taxabranche spiller en hovedrolle.

Manden er beskyttet af et navneforbud, og hans identitet må derfor ikke afsløres, før der er faldet dom i sagen.

Efter en række retsmøder ved Retten i Lyngby har dommer Niels Kirketerp mandag trukket sig tilbage for at overveje, hvorvidt de 11 mænd og 2 kvinder, der er tiltalt i sagen, skal straffes.

Anklager Rikke Hald fra Nordsjællands Politi mener, at taxabossen og hans højre hånd skal straffes hårdt. Hun forlanger dem idømt en bøde i størrelsesordenen 70.000-100.000 kroner.

- De er i anklagemyndighedens opfattelse bagmændene, der har faciliteret det hele, lyder det fra Rikke Hald.

Sagens kerne er de såkaldte vognmandstilladelser. Efter den gamle taxalov, som er i spil i denne sag, blev de udstedt som personlige tilladelser, der ikke måtte overdrages til andre.

Men det blev de, mener Rikke Hald. Og det var taxibossen og hans højre hånd, som organiserede det.

Det foregik ifølge anklagemyndigheden på den måde, at når en vognmand meddelte taxabossen, at de ville indstille deres forretning, så overtalte han dem til at fortsætte.

Til gengæld kunne de lade taxabossens højre hånd stå for alt det praktiske, for eksempel lønudbetaling til chaufførerne.

Taxabossen kunne på den måde forhindre, at tilladelserne endte hos nogle andre, som måske ville vælge et andet taxaselskab end hans. Det ville betyde, at selskabet ville miste indtægter, og det skulle ifølge anklagemyndigheden være hans motiv.

Højrehåndens motiv skulle være mere direkte, nemlig at han fik en procentuel del af omsætningen fra de vognmænd, hvis forretninger han administrerede.

Men sagen bør ende i en frifindelse mener de tiltaltes forsvarsadvokater Jane Ranum, Lars Borring og Peter Kragh.

De mener til dels, at sagen er forældet. De påståede overtrædelser ligger tilbage i tidsrummet mellem 2011 og 2015.

Derudover mener Lars Borring og Jane Ranum, som repræsenterer henholdsvis taxibossen og hans højre hånd, at de slet ikke er omfattet af loven.

- Det er en rodet sag rent lovgivningsmæssigt. Det er ikke klart, hvem reglerne omfatter, lyder det fra Lars Borring i hans afsluttende bemærkninger i sagen.

Alle advokater er derudover enige om, at sagens anklageskrift ikke er tilstrækkeligt præcis formuleret. Det fremgår ikke konkret, hvad de tiltalte har gjort, som skulle være et lovbrud, lyder det samstemmende fra dem.

De 11 vognmænd, som er tiltalt i sagen, bør ifølge Rikke Hald straffes med bøder i størrelsesordenen 5000-35.000 kroner. Der afsiges dom i sagen 20. december klokken 13.

