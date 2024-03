En 26-årig mand nægter sig skyldig i at have billiget terror. Han mente, at 250 soldater var slået ihjel.

Anklagemyndigheden ønsker en 26-årig influencer idømt seks måneders ubetinget fængsel, efter at han delte en video på sin profil på Snapchat, hvor han udtalte sig om Hamas' angreb i Israel den 7. oktober 2023.

Sagen blev torsdag behandlet ved Københavns Byret, hvor manden er tiltalt for på det sociale medie at have billiget terror.

Her lagde anklager Søren Harbo vægt på, at manden på sin profil har over 80.000 følgere, som både er børn og voksne.

- Sprog og holdninger bliver formet på sociale medier. Det er et kæmpe ansvar, han har. Og som han må være bevidst om.

- For han påvirker holdningen til massedrab på civile, og vi skal undgå at øge risikoen for terrorisme og radikalisering af unge mennesker, lød det.

Det er ifølge anklageskriftet ytringer som "Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt", der fik Statsadvokaten i København til at rejse tiltale mod influenceren.

Dermed blev der henvist til angrebet på musikfestivalen Supernova, hvor mindst 250 gæster blev dræbt.

Anklageren lagde i retten vægt på, at den tiltalte fejrede angrebet i videoen med musik og dans efter hans udtalelse.

- Det er en beklagelse over, at der ikke er flere end 250 personer, der er døde, sagde han.

Den tiltalte mand forklarede i retten, at han ikke vidste, at 250 civile var slået ihjel. Han troede, at angrebet var rettet mod det israelske militær.

Han kaldte sig selv for en gøgler og sagde, at han kun laver satire på sin profil på Snapchat.

- Jeg havde ikke en dårlig intention med det her. Det er faktisk bare for at få folk til at grine, sagde han.

Derudover lagde han vægt på, at han ikke ville have lavet videoen, hvis han vidste, at det handlede om civile israelere.

- Jeg har ikke delt mine holdninger som sådan, det har udelukkende været sjov og komik, lød det.

Tiltaltes forsvarer bad om frifindelse. Og at straffen skal ligge på mellem 30 og 60 dages betinget fængsel, hvis han findes skyldig.

- Han er en gøgler, der laver sjovt med alt. Og han anser sig selv som at være en komiker. Der er tale om en joke, som for nogen kan virke usympatisk, sagde advokat Raquel Alex Esteves blandt andet.

Ifølge forsvareren har den tiltalte været ubevidst om, at der var tale om billigelse af terror. Og at man ikke kan straffe for satire eller en joke.

Hun lagde desuden vægt på retten til ytringsfrihed, og at hverken festivalen i Israel eller Hamas var nævnt i videoen.

Det er den første sag om billigelse af Hamas-angrebet, som retten har behandlet. Der er rejst tiltale i tre andre sager.

Byretten afsiger dom torsdag i næste uge.

/ritzau/