39-årig mand fra Hobro står ifølge anklager til ubetinget fængsel for hadforbrydelse mod jøder.

En 39-årig mand, der anklages for at stå bag hærværk mod en jødisk gravplads i Randers, står til mindst halvandet års ubetinget fængsel.

Sådan lyder kravet fra anklager Cathrine Brunsgaard Jacobsen, da hun fredag kommer med de afsluttende bemærkninger i Retten i Randers.

- Efter min opfattelse er sagen her særdeles grov. Vi kan se, at det er planlagt og led i en omfattende aktion i hele Norden, siger hun.

Hærværket fandt sted natten til 9. november sidste år - på årsdagen for Krystalnatten.

Det var den dag, da tusindvis af jødiske forretninger blev smadret i Tyskland i 1938.

Politiet mener, at den 39-årige spiller en ledende rolle i den højreradikale bevægelse Nordfront.

Anklageren mener, at hærværket mod den jødiske gravplads er udtryk for nøje planlagt og organiseret hærværk med karakter af propaganda.

- De gjorde det for at true og skræmme, forhåne og nedværdige, siger Cathrine Brunsgaard Jacobsen.

Der er efter anklagerens opfattelse tale om en religiøst motiveret hadforbrydelse, der havde til formål at skræmme herboende jøder.

Ud over den 39-årige er en 28-årig mand anklaget i sagen. Begge nægter sig skyldige, men har forholdt sig tavse gennem fire retsmøder.

Der er ikke nogen vidner, der har set de to mænd hælde grøn maling ud over de 84 gravsten.

Politiet bygger anklagen mod de to mænd på en korrespondance på en krypteret kommunikationskanal og en række fund hos de tiltalte.

Anklageren mener, at de to mænd handlede efter et direktiv, som var udsendt fra bevægelsens øverste ledelse i Sverige.

Her blev bevægelsens ledere opfordret til at udpege jødiske mål i forbindelse med en fællesnordisk aktion på årsdagen for Krystalnatten.

Ud over hærværket mod den jødiske gravplads i Randers var der efterfølgende meldinger om antijødiske aktioner i blandt andet Silkeborg, Aarhus, Aalborg og Vallensbæk.

Den 39-årige er fundet egnet til straf, hvis han findes skyldig.

Den medtiltalte 28-årige mand skal derimod mentalundersøges for at fastslå, om han er egnet til straf.

Retssagen blev torsdag udsat, da retsformanden mente, at der manglede kildehenvisninger i anklagerens sagsgennemgang.

Sagen er fredag genoptaget, og det forventes, at retten kan afsige dom senere på dagen.

/ritzau/