Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Han straffer kvinder seksuelt og retfærdiggør det over for sig selv. Ifølge tiltalte kan man ikke voldtage sin egen kæreste.«

Anklageren fra Københavns Vestegns Politi lagde ikke fingrene imellem, da hun tirsdag eftermiddag argumenterede for, at en 35-årig voldtægtsforbryder skal idømmes en af lovens strengeste straffe: forvaring på ubestemt tid.

Tidligere tirsdag havde et enigt nævningeting i Glostrup fundet den 35-årige mand skyldig i talrige og gentagne voldtægter mod tre tidligere kærester.

Retten fandt det bevist, at han i årene 2012-2010 jævnligt – i perioder dagligt – havde voldtaget sine kæreste. Både vaginalt, analt og oralt. Samt udsat dem for vold og trusler.

Ifølge en mentalundersøgelse fra Retspsykiatrisk Klinik har hans forhold til kvinder »i betydeligt omfang været præget af dominans, trusler, vold og ansvarsfralæggelse«.

En overlæge i psykiatri fandt ham ved mentalundersøgelsen så stærkt afvigende, at der var tale om »egentlig psykopati«. Og samtidig blev den 35-årige fundet »seksuelt afvigende i form af sadomasochistiske træk og hyperseksualitet«.

Derfor ønsker anklageren ham idømt forvaring, da den 35-årig angiveligt på grund af sin afvigende personlighed udgør en nærliggende fare for andre.

»Vi har set tre ofre – og én fremgangsmåde. Han inviterer unge kvinder på date, charmerer dem og giver dem følelsen af, at de betyder alt for ham. Kort efter flytter de ind hos ham, og når de så er indfanget, skifter han karakter,« lød det fra anklager Maiken Ahrenkiel fra Københavns Vestegns Politi.

»De bliver objekter, der skal tilfredsstille hans sexbehov. De lukker øjnene, fordi de er forblændede af ham. De drømmer til det sidste om, at det hele nok skal blive godt, mens han retfærdiggør volden og voldtægterne. Han giver kvinderne skylden for hvad som helst og får dem til at tro på, hvad han siger,« fortsatte hun.

»Han pålægger kvinderne skyld, skam og selvbebrejdelse. Han har nedbrudt kvinde efter kvinde så meget, at de tror på, at de ikke er noget værd uden ham. Han har nedbrudt dem så meget, at de ikke selv kunne se, at de er voldtægtsofre, men det er de.«

»Det lyder måske vanvittigt og uforståeligt, men det er ikke desto mindre det, som vi har set. De er blevet i det sande helvede i flere år. Han manipulerer kvinder for at opnå sex og magt. Han ved præcis hvad han gør og han er god til det. Og det er præcis derfor, at han er farlig,« konkluderede anklageren.

Omvendt argumenterede hans forsvarer for, at der ikke er grundlag for at idømme den 35-årige forvaring.

»I forhold til sanktion skal jeg påstå min klient frifundet for forvaring. I stedet vil jeg mene, at en tidsbestemt fængselsstraf i omegnen af seks-otte år er passende,« lød det fra den tiltaltes forsvarer – advokat Anders Schønnemann.

Blandt andet henviste forsvareren til, at retten havde hørt den tiltaltes nuværende kæreste vidne i retten. De har været sammen i godt et år – uden at han på noget tidspunkt har voldtaget hende, selv om de efter fælles aftale dyrker hårdhændet bdsm-sex.

Straffen vil blive udmålt senere på eftermiddagen.