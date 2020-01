28-årig mand står ifølge anklager til indespærring på ubestemt tid for mishandling og ydmygelse af samlever.

En 28-årig mand, der er anklaget for gennem halvandet år at have mishandlet en kvinde, er så farlig, at han skal idømmes forvaring på ubestemt tid.

Det er kravet fra specialanklager Pia Koudahl, da hun mandag kommer med de afsluttende bemærkninger ved Retten i Viborg i en sag om vold og langvarig frihedsberøvelse af en 24-årig kvinde.

Fem personer er tiltalt i sagen. Anklageren anser den 28-årige for at være den hovedansvarlige for, at kvinden dagligt blev udsat for vold og bid fra en hund, der angiveligt blev pudset på hende.

- Det er afstumpet og afskyeligt, det de tiltalte har gjort, lyder ordene fra anklageren om sagen, der blev indledt for to uger siden.

Anklagen mod den 28-årige og de fire andre personer i alderen 19 til 26 år går på, at de udsatte hende for langvarig frihedsberøvelse og mishandling.

De tiltalte og kvinden delte adresse i et bofællesskab på Skive-egnen, og her blev kvinden ifølge anklageren holdt i et slags slavelignende forhold.

Hun måtte ikke forlade boligen, men blev tvunget til at leve og bo på et gangareal.

Den 28-årige pudsede jævnligt hunden - en blanding af en labrador og en boxer - på hende, fremgår det af anklagen.

Kvinden blev ifølge det otte sider lange anklageskrift også udsat for voldtægt og slået med en træpersienne, ligesom hun fik holdt en softgun mod tindingen, mens tiltalte sagde: "Er du færdig?".

En periode levede kvinden udelukkende af en skål havregrød om dagen, der blev stillet frem til hende i en hundeskål.

Det var en af de tiltaltes stedfar, der alarmerede politiet efter et besøg på adressen.

17. marts 2019 rykkede Midt- og Vestjyllands Politi ud på adressen, og her traf de kvinden, som ifølge politiet var kraftigt underernæret.

En lægelig undersøgelse viste, at hun havde 34 læsioner på kroppen. Det var skader, der ifølge lægerne kunne stamme fra slag og hundebid.

Den 28-årige har en toårig søn sammen med kvinden. Barnet blev tvangsfjernet lige efter fødslen.

Volden og krænkelserne mod den 24-årige er ifølge politiet ikke det eneste, han har på samvittigheden.

Han er ligeledes tiltalt for at have udsat en tidligere samlever, en nu 25-årig kvinde, for lignende ydmygelser.

Manden har ikke villet udtale sig i retten. Men han har under varetægtsfængslingen forklaret til politiet, at han følte sig nedgjort af den 24-årige.

Han nægter sig skyldig i anklagerne om voldtægt og frihedsberøvelse, men erkender at have givet kvinden "dummeslag".

Der ventes dom i sagen mandag 3. februar.

/ritzau/