Stram Kurs-leder nægter sig skyldig i alle 14 forhold, som behandles ved Retten i Næstved. Dom ventes torsdag.

Rasmus Paludan, der er partileder for Stram Kurs, bør få op til fire måneders ubetinget fængsel, hvis han dømmes for alle 14 lovovertrædelser.

Det er kravet fra specialanklager Susanne Bluhm fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, da hun onsdag kommer med sine afsluttende bemærkninger i Retten i Næstved.

Her er Rasmus Paludan blandt andet tiltalt for ærekrænkelse og for at bringe en anden persons liv eller førlighed i fare.

Halvdelen af anklagerne handler om overtrædelser af straffelovens paragraf 266b, som ofte omtales som racismeparagraffen.

Anklagemyndigheden mener, at Rasmus Paludan i flere tilfælde er kommet med udtalelser, som forhåner eller nedværdiger bestemte grupper på baggrund af eksempelvis etnicitet, religion eller hudfarve.

Partilederen har undervejs i retssagen fortalt, at hans udtalelser er en væsentlig del af det at føre politik og have en demokratisk debat.

Derudover mener han ikke, at han taler om en bestemt gruppe, men at der for eksempel i forhold til kommentarer om "kriminelle samfundstabere" både kan være tale om etnisk danskere og ikke-etnisk danskere.

Omtalte eksempel blev sagt til en Stram Kurs-demonstration i Skælskør i 2018 og senere offentliggjort på det sociale medie YouTube.

Til Paludans forklaringer siger Susanne Bluhm onsdag:

- Når man ser klippet i sin helhed, henviser han også til profeten Muhammed. Det er en nærmere afgrænset gruppe. Der er også henvist til at "brænde den dumme bog, luderbogen", som er en henvisning til Koranen, siger hun.

Anklageren kræver ligeledes, at partilederen frakendes retten til at køre bil i to år.

Og så skal Paludan, der også er advokat, frakendes retten til at arbejde med straffesager og sager om fri proces "indtil videre", lyder det.

- Såfremt han bliver dømt i alle forhold, er han uværdig til den agtelse og tillid, siger Susanne Bluhm med henvisning til advokathvervet.

Der ventes at falde dom i sagen torsdag. Rasmus Paludan nægter sig skyldig i alle anklager.

