To et halvt års fængsel og udvisning bør ifølge anklager være straffen for fars bortførelse af to døtre.

Det skal koste mellem to og to et halvt års fængsel og udvisning af landet, at en 47-årig mand bortførte sine to døtre til Libanon og først vendte tilbage til Danmark ni år efter.

Det siger specialanklager Jacob Thaarup, da han onsdag eftermiddag kommer med de afsluttende bemærkninger i Retten i Odense.

Her er en mand med palæstinensisk baggrund tiltalt for at have bortført sine to døtre på dengang 9 og 11 år på et tidspunkt, hvor der verserede en retssag om forældremyndigheden.

Den tiltalte har forklaret, at det bare skulle være en ferie på to uger, hvor han og pigerne skulle besøge familie.

Men der skulle gå ni år, før manden og døtrene vendte tilbage til Danmark 29. september i år.

Forinden var manden blevet efterlyst internationalt.

Faren har forklaret, at han under rejsen modtog et trusselsbrev fra samleverens familie.

Det gjorde, at han følte sig truet og ikke turde vende hjem til Danmark.

Men den køber anklageren ikke.

- Det er en søgt forklaring og virker konstrueret, siger han foran dommeren og de to domsmænd.

- Ni år, hvor man adskiller to mindreårige fra deres mor og giver alle andre skylden for det, er simpelthen for langt ude, lyder det.

Inden afrejsen var den tiltalte og samleveren gået fra hinanden. De kunne ikke enes om forældremyndigheden over de to piger.

Sagen endte i retten, og her blev faren i første omgang tilkendt forældremyndigheden over de to piger.

Moren ankede dommen, og landsretten nåede frem til den stik modsatte konklusion.

Men faren og døtrene var udrejst, da landsretten traf sin afgørelse.

De to døtre, der i dag er 18 og 21 år gamle, har i retten støttet deres fars udlægning.

Men anklageren mener, at de to piger er blevet udsat for manipulation.

- Man skal hæfte sig ved pigernes alder, den vanskelige situation de befinder sig i. Det er tydeligvis en sag, der indebærer en loyalitetskonflikt.

Han ser farens udrejse med børnene som en hævnakt over for børnenes mor.

- Vi har at gøre med en mand, der er vred og krænket, fordi konen er gået fra ham. Det er hans hævn. Det er muligheden for at få skovlen under ekskonen på en måde, der rammer hende allerhårdest, siger anklageren.

Den 47-årige mand nægter sig skyldig.

Hans forsvarsadvokat, Anne-Birgitte Bjerre-Olsen, afviser, at der kan ske udvisning, hvis manden skulle blive fundet skyldig.

Det vil ifølge advokaten være i strid med konventionerne.

/ritzau/