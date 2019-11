Det var ikke drengestreger, men et alvorligt angreb, der forvoldte fare for menneskeliv. Sådan lyder det fra anklager Jacob Gents mandag formiddag i Retten i Aarhus. Han går efter ubetinget fængsel til tre mænd, der er tiltalt for at have kastet en røgbombe ind i fodboldspiller Jens Stages lejlighed. (Arkivfoto). Henning Bagger/Ritzau Scanpix