Julefrokost endte med fyringer i Brønderslev Kommune. Nu kan to mænd se frem til bøder, oplyser anklager.

Brønderslev. To mænd, der var meldt til politiet for sexchikane ved en julefrokost sidste år, kan nu se frem til en bøde for blufærdighedskrænkelse.

Det fortæller anklager Peter Rask, der har arbejdet med sagen, til Nordjyske Medier.

- Jeg har vurderet, at der er tale om krænkelse af blufærdigheden, og derfor har de to personer nu fået et bødeforlæg, siger han til mediet.

Julefrokosten fandt sted før jul sidste år i afdelingen Vej og Park i Brønderslev. De to medarbejdere blev bortvist.

Politiet har forlængst afsluttet efterforskningen af de to mænds opførsel under festen, der fandt sted på Materielgården i Dronninglund.

Det endte i en politisag, da politiet efterfølgende modtog anmeldelser om sexchikane.

Det var to mandlige ansatte, der lå til grund for anmeldelserne. Kort tid efter kunne de to medarbejdere konstatere, at de ikke længere var ansatte.

Det er tidligere kommet frem, at den ene af de fyrede skulle være en leder.

Men ifølge vicekommunaldirektør Lene Faber har det intet med den sag at gøre, skriver Nordjyske Medier.

Sagen er efter arrangementet blevet grundigt undersøgt og flere af de personer, der var med til julefrokosten er blevet afhørt.

Park og Vej har omkring 80 ansatte, blandt andet gartnere, brolæggere, asfaltfolk, maskinfolk og ledningsarbejdere.

/ritzau/