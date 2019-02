Retten i Lyngby skal afgøre, om Christian Kjærs sammenstød med en trafikofficial skal resultere i fængsel.

Den 75-årige kammerherre og rigmand Christian Kjær skal straffes med 40 dages fængsel for i sin bil at have påkørt en trafikofficial ved et cykelløb.

Det siger en anklager torsdag i Retten i Lyngby.

- Hvis man vælger at påkøre en anden person - selv med lav fart - er det bestemt en tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, siger senioranklager Michael Winther.

Episoden fandt sted 18. august i fjor ved det traditionsrige cykelløb Sorgenfriløbet syd for Hørsholm.

Den pågældende dag var Christian Kjær om morgenen kørt alene til bageren i sin blå Tesla, men på hjemvejen opstod der en uenighed om de trafikale anvisninger, som frivillige fra Lyngby Cycle Club forsøgte at håndhæve.

Ifølge anklageskriftet endte uenigheden med, at en af de frivillige blev påkørt med lav fart, så han faldt ned på vejbanen og pådrog sig et blåt mærke.

Christian Kjær nægter sig skyldig og hævder, at det omvendt var den frivillige trafikofficial, der angreb ham med en stav.

Ifølge anklageren bør de 40 dages fængsel være ubetingede. Den tiltalte skal desuden miste kørekortet og idømmes en bøde på 5000 kroner, lyder det.

Dog vil anklageren ikke udelukke, at fængselsstraffen kan gøres betinget. Men i så fald skal kammerherren også pålægges at yde samfundstjeneste.

Ud over en række titler såsom kammerherre og hofjægermester er Christian Kjær tidligere lokalpolitiker og advokat. Han blev født ind i cementvirksomheden FLSmidth og har besiddet en række bestyrelsesposter.

Det er især venskabet med nu afdøde prins Henrik og ikke mindst ægteskabet med Spies-arvingen Janni Spies, der har sendt ham på forsiden af aviser og ugeblade.

/ritzau/