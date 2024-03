Lokalpolitiker Dragan Popovic (V), hans mor og busselskab er tiltalt for at have hvidvasket knap 12 millioner.

Anklagemyndigheden kræver lokalpolitiker fra byrådet i Hillerød Dragan Popovic (V) og hans mor idømt fængsel i to år og seks måneder for grov hvidvask.

Det oplyser specialanklager Stig Paulsen fredag ved Retten i Hillerød. De tiltalte nægter sig fortsat skyldige.

Dragan Popovic, hans mor og hans busselskab, Top Tourist ApS, er tiltalt for mindst 30 gange at have fragtet store kontantbeløb - næsten 12 millioner kroner i alt - fra Danmark til Serbien gennem busselskabet.

Det er ifølge anklagemyndigheden sket i perioden juli 2019 til februar 2022.

Et billede af et pengebundt på 337.000 kroner på politikerens kontor er blandt andet blevet brugt som dokumentation i sagen. Ligesom forsendelsessedler med pengebeløb op til 800.000 kroner, er blevet fremlagt i retten.

Politiet har fundet sedlerne på Dragan Popovics kontor, hvor både hans underskrift og hans mors underskrift fremgår.

Her er der i 30 tilfælde fundet dokumentation på, at der blev udleveret penge i Danmark og i Serbien, siger specialanklager Stig Paulsen.

Desuden lægger Stig Paulsen vægt på, at de tiltalte selv har forklaret i retten, at det var muligt at sende penge med busserne i Top Tourist.

Busselskabet Top Tourist ApS kræves idømt en bøde på halvdelen af det hvidvaskede beløb.

Forsvarer for Dragan Popovic og Top Tourist ApS, Cecilie Mieth, ønsker sine klienter frifundet.

Hun argumenterer i retten fredag for, at Dragan Popovic ikke har vidst, at der er blevet transporteret store pengebeløb med busserne.

Cecilie Mieth mener ikke, at anklagemyndigheden har ført tilstrækkelig bevis for, at Dragan Popovic har taget imod de store pengebeløb på kontoret, og at Top Tourist ApS har været ansvarlig for handlingerne.

Forsvarer Louise Sohrbeck Milthers, der repræsenterer Dragan Popovics mor, ønsker også sin klient frifundet.

Anklagemyndigheden mener, at pengene stammer fra et kriminelt netværk, som angiveligt ledes af to serbiske brødre. I en anden sag er de tiltalt for at stå bag indsmugling af mindst 769 kilo kokain til Danmark. Politiet kalder sagen "Operation Coppola".

Begge forsvarere har lagt vægt på, at de serbiske brødre ikke er blevet dømt endnu, og at man derfor ikke kan bevise, at pengene stammer fra narkosagen.

Dragan Popovic har tidligere forklaret i retten, at han ikke kendte til de mange kontanter, og at busselskabet har en samarbejdspartner, som kører ruten fra Danmark til Serbien.

- Det var chaufførerne, der tog kontanter med og ikke selskabet, sagde han blandt andet under sin forklaring.

Ligeledes har Dragans mor tidligere forklaret, at hun ikke kendte til busselskabets arbejde, men at hun nogle gange havde hjulpet sin nu afdøde mand med at skrive under på nogle papirer.

/ritzau/