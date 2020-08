De to mænd, der fredag blev kendt skyldige i dobbeltdrabet i Herlev sidste sommer, skal har den længst mulige straf.

Det mener i hvert fald sagen anklager, skriver Ritzau.

Anklageren kræver nemlig, at de to svenske gerningsmænd, der var 17 år, da de dræbte to mænd i Herlev, bliver idømt den højest mulige straf til unge, 20 års fængsel.

Tre andre dømte i sagen kræves idømt livstid.

De fem svenskere blev fredag formiddag kendt skyldige i drabet på to andre svenskere i Herlev i juni sidste år.

Dobbeltdrabet fandt sted i Sennepshaven i Herlev 25. juni sidste år. Her blev de to svenske mænd på 21 og 23 år skudt og dræbt.

De fem mænd, der er skyldige i drabet, er mellem 18 og 25 år.

Samtidig konstaterer retten, at drabene blev begået som del af en bandekonflikt.

Det kan få betydning, når de tre dommere og seks nævninge skal beslutte, hvilken straf mændene skal idømmes. For drab i bandekonflikter kan straffes hårdere.

Alle fem tiltalte nægter sig skyldige og nægter at have været på gerningsstedet.

Opdateres...