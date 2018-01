Sagen mod en 33-årig mand fra Aarhus, der er tiltalt for et overgreb mod en 4-årig pige sidste sommer, begynder i retten mandag.

Nu er anklagerne klar mod den 33-årige mand fra Aarhus, der ifølge Østjyllands Politi den 14. juni 2017 bortførte og voldtog en fireårig pige i den vestlige del af byen. Det skriver TV 2 Østjylland.

I anklageskriften mod manden fremgår det, at han i første omgang er sigtet for om eftermiddagen i tidsrummet fra kl. 12.45-13.50 at have bortført den lille pige fra institutionen Børnehuset på Snogebæksvej i Aarhus V.

Han skulle ifølge anklagerne have løftet pigen over hegnet til institutionen og havde fået hende til at følge med sig til en nærliggende adresse, hvor manden så er tiltalt for at have udsat den fireårige for seksuelle overgreb.

På adressen skulle den tiltalte have voldtaget den lille pige, inden han efterfølgende ifølge politiet kørte hende tilbage til fortovet nær institutionen.

Kort efter det tidspunkt blev den 33-årige anholdt og har lige siden siddet varetægtsfængslet i sagen.

Ud over disse forhold er manden også tiltalt for yderligere to forbrydelser, der behandles samtidig ved retten i Aarhus.

Det ene drejer sig om trusler, som manden er tiltalt for at have sendt via mail til en unavngiven person. Truslerne drejer sig om religiøse spørgsmål, hvor den 33-årige i skarpe vendinger kritiserer en person for at være for venligt stemt over for islam. Disse trusler skulle være sendt den 15. september 2016.

Slutteligt er manden også tiltalt for under en indlæggelse på psykiatrisk hospital i Risskov den 18. november 2016 at have slået en person her flere gang i hovedet med knyttet hånd og sparket ofret på låret.

I hele sagen mod den tiltalte kræver anklageren, at han dømmes til en anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.