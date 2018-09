En 66-årig mand står ifølge anklager til mindst tre måneders ubetinget fængsel for at have skudt og dræbt ulv.

Herning. Det skal koste mindst tre måneders ubetinget fængsel, at en 66-årig mand 16. april skød og dræbte en hunulv på en mark øst for Ulfborg i Vestjylland.

Det siger anklager Ulrik Panduro, Midt- og Vestjyllands Politi, da han fredag eftermiddag er nået til sine afsluttende bemærkninger i sagen ved Retten i Herning.

Han kalder drabet på ulven for både ulovligt, unødvendigt og uetisk.

- Ulven er skudt fra et motordrevet køretøj. Den tiltalte har brugt bilen til at komme tæt på ulven. Det er en uetisk form for jagt, siger anklageren.

Han henviser til, at den tiltalte sad i sin Toyota Landcruiser, da han med sin jagtriffel affyrede det dræbende skud mod ulven.

Ulven er fredet og må slet ikke skydes, med mindre særlige betingelser er opfyldt.

Det kan eksempelvis være, at der er tale om nødværge, eller hvis der er tale om en såkaldt problemulv, som ikke udviser en naturlig sky adfærd over for mennesker.

Ingen af disse betingelser er opfyldt, mener anklageren.

- Der var ikke tale om, at den tiltalte var i fare. Han sidder i en to tons tung firehjulstrækker med sin riffel i hånden, siger anklageren.

Der var ikke tale om, at ulven udgjorde nogen form for trussel, mener han.

Den luntede stille og roligt afsted langs marken, påpeger han.

Han mener, at sagen vidner om en form for selvtægt.

- Den her sag har et skær af selvtægt over sig - også når man ser på, hvad den tiltalte året før drabet sagde til det lokale dagblad, siger anklageren.

Han henviser til, at den tiltalte dengang udtalte, at han var bekymret for, at ulvens tilstedeværelse i området ville gå ud over værdien af jagtlejen ved hans ejendom.

Den 66-årige vestjyde har erkendt, at han affyrede det dræbende skud. Han forklarede tidligere på dagen, at det skete i afmagt og frustration over ulven, som spredte utryghed i lokalområdet.

Han har også forklaret, at han anså dyret, som han skød, for at være en krydsning mellem en ulv og en hund.

Heller ikke det argument køber anklageren.

- Vi har alle set billederne af ulven, og når man kigger på dem, synes jeg, det er tydeligt, at der ikke er tale om en schæferhund eller en hybrid. Der er tale om en ulv, siger anklageren.

Ulrik Panduro ser dog også formildende omstændigheder, der gør, at strafferammen på to års fængsel ikke bør udnyttes fuldt ud.

Manden er ikke tidligere straffet, og hans helbred er væsentligt svækket som følge af en blodprop.

Det er første gang, at en sag om ulvedrab behandles ved en dansk domstol.

Sagen ventes afgjort senere fredag eftermiddag.

/ritzau/