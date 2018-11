Den tidligere chef i PET kompromitteret PET's arbejde med "at passe på os alle sammen", hævder anklager.

Efter 13 retsmøder er straffesagen mod den tidligere chef for PET, Jakob Scharf, fredag nået frem til finalen.

Bevisførelsen er slut, og anklagerne tager fat på deres procedure i Københavns Byret. Her begrunder de, hvorfor en dommer og to domsmænd efter deres opfattelse skal dømme den 52-årige jurist for at have overtrådt sin tavshedspligt, da han udtalte sig til bogen "Syv år for PET".

- PET's opgave er at passe på os alle sammen. Det er en opgave, som Jakob Scharf har kompromitteret. Og hans formål har også været at tjene penge, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

- Det er meget alvorligt, når det handler om sikkerheden for os alle sammen, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Ingen andre tidligere ansatte i PET er blevet tiltalt eller dømt for at have røbet hemmeligheder. Flere, for eksempel Hans Jørgen Bonnichsen, har ellers udgivet bøger og fortalt om deres arbejde.

I "Syv år for PET" udtaler Scharf sig om en række afsluttede operationer og om møder, han for eksempel har haft med den pakistanske efterretningstjeneste.

Undervejs i sagen har den tiltalte og hans forsvarer, advokat Lars Kjeldsen, igen og igen påpeget, at mange oplysninger tidligere har været fremme offentligt. De har efterlyst nærmere dokumentation og materiale fra PET. Men der er ikke kommet noget.

Denne mangel svækker dog ikke tiltalen, mener vicestatsadvokaten.

- Det ville have været bekvemt, hvis jeg og min kollega kunne have fremlagt hemmelige rapporter, men det er ikke nødvendigt, siger han.

De normale juridiske regler om udlevering af oplysninger - edition - kan ikke bruges som værktøj, når det drejer sig om forhold om statens sikkerhed.

- Så kompromisløs bliver PET nødt til at være. Det er ikke noget, vi leger, det her med sikkerhed, siger Jakob Berger Nielsen.

Byretten kan roligt stole på og dømme på baggrund af den vurdering, som den nuværende PET-chef, Finn Borch Andersen, er kommet med under afhøringer i retten, mener han.

Både han og to andre vidner har sagt, at de mener, at Scharf har overtrådt sin tavshedspligt. De to er Lykke Sørensen, der tidligere var juridisk chef i PET og underordnet Jakob Scharf, og centerchef i PET, Henrik Pass.

Anklagerne har indledt proceduren fredag formiddag. Den ventes at slutte i den kommende uge. Derefter får forsvareren ordet.

