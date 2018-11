Første gang anklager Jakob Buch-Jepsen mødte morderen Peter Madsen, blev han overrasket.

På trods af at Madsen havde erkendt, at journalisten Kim Wall døde på hans ubåd og hendes torso var fundet, virkede morderen rolig og uberørt.

Og han insisterede på, at retsmødet skulle foregå for åbne døre.

Retsmødet fandt sted den 5. september 2017, lidt under en måned efter, at Peter Madsen var sejlet af sted med Kim Wall om bord i sin hjemmebyggede ubåd. Kim Walls torso var fundet, og den foreløbige obduktionsrapport blev fremlagt.

Anklager Jakob Buch-Jepsen orienterer pressen foran Københavns Byret i forbindelse med sagen mod Peter Madsen, onsdag den 25. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var i det øjeblik, det gik op for Jakob Buch-Jepsen, at Peter Madsen ikke er som mange andre mordere - han kunne nemlig godt lide at snakke, og det skulle bruges imod ham, fortæller anklageren til Aftonbladet.

»Jeg havde en klar strategi. Jeg ville have ham til at fortælle så meget som muligt i retten. Det er godt at have noteret hans egen forklaring i protokollen, fordi retssagen var så lang,« fortæller Jakob Buch-Jepsen.

Peter Madsen forklarede, at Kim Wall døde i en ulykke, hvor hun fik den tunge ubådsluge i hovedet.

Detaljerne var essentielle, og Madsen var mere end villig til at give dem.

(ARKIV) Peter Madsen. Foto: Ida Marie Odgaard

Hans selvtillid var i top, hvilket ikke er normalt, når man sidder i den situation, morderen var i på det tidspunkt, fortæller Jesper Buch-Jepsen.

Det viste sig også ved en mentalerklæring af Peter Madsen. Den slog fast, at han har en dyssocial personlighed med psykopatiske og narcissistiske træk.

Endelig forstod Jakob Buch-Jepsen, hvorfor Madsen var så ubekymret.

Det er ikke unormalt, at mordere er psykopater, men det er ikke ofte, at de også har narcissistiske træk, forklarer anklageren til Aftonbladet.

Peter Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor vidste anklageren nu, hvordan han ville fælde Madsen.

Han ville vende hans egne tricks mod ham og fik ham til at fortælle og fortælle, detalje efter detalje.

Detalker, som i sidste ende var med til at fælde Peter Madsen, fordi de gang på gang blev modbevist.

Kim Wall blev ikke sat af ved Refshaleøen i live. Hun fik ikke en 70 kg tung ubådslåge i hovedet. Og hun blev ikke kvalt af kulilteforgiftning. Hun blev derimod dræbt og parteret af Peter Madsen, slog Landsretten fast i foråret og stadfæstede dermed Byrettens dom.