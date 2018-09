Sagen mod tidligere PET-chef Jakob Scharf begyndte onsdag. Han er tiltalt for at bryde tavshedspligt i bog.

København. Politiets efterretningstjeneste (PET) har en helt særlig rolle for at beskytte det demokratiske samfund, og det kræver særlige arbejdsmetoder, som der er behov for at være en fortrolighed om.

Sådan lyder det fra vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen, der onsdag i Københavns Byret forelægger sagen mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf, der er tiltalt for at bryde sin tavshedspligt.

- Det er vigtigt, at efterretningstjenesten viser, at den beskytter de oplysninger, som den får. Ellers kan den gå glip af vigtige brikker i spillet, siger vicestatsadvokaten blandt andet.

- PET er en helt særlig institution i det demokratiske samfund, som har nogle helt særlige opgaver. De kræver særlige arbejdsmetoder blandt andet at kunne indsamle oplysninger, som har afgørende betydning for PET.

Han fremlægger desuden, hvordan sagen er forløbet fra bogen stod til at blive udgivet i oktober 2016 til sagen i dag er for retten.

I sagen er den tidligere PET-chef tiltalt for i bogen "Syv år for PET" at have røbet fortrolige oplysninger om PET's arbejdsmetoder, samarbejdspartnere, kildearbejde og operationer.

Og det i en grad, så beskyldningerne fylder 28 punkter i et 16 sider langt anklageskrift.

I retten onsdag nægter Jakob Scharf sig skyldig.

- Det kan jeg bestemt ikke erkende at have overtrådt, siger han.

Anklagemyndigheden kræver Scharf idømt fængselsstraf. Desuden vil den have konfiskeret overskuddet fra bogen.

PET-bogen udkom i oktober 2016 og er skrevet af journalist Morten Skjoldager, der også er sigtet i sagen. Han var også mødt op i retten onsdag for at høre anklagerens forelæggelse.

Det er dog ikke sikkert, at han får lov til at overvære flere retsmøder, da anklagemyndigheden mener, at han ikke må være til stede, fordi han senere skal vidne i sagen.

Det ventes, at retten tager stilling til, om han må overvære andre retsmøder.

Københavns Byret har afsat 15 dage til at behandle sagen mod Jakob Scharf. Der ventes at falde dom 28. november.

