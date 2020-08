48-årig jurist indledte sin karriere som anklager i Aalborg i 1998. Nu bliver han chef for statsadvokatur.

En af anklagerne i straffesagen mod Jakob Scharf, der tidligere var chef i PET, er på vej til at besætte en toppost i anklagemyndigheden.

Jakob Berger Nielsen indstilles til posten som ny chef for Statsadvokaten i Viborg, oplyser anklagemyndigheden tirsdag.

Den 48-årige jurist kender arbejdspladsen godt, idet han i flere år har været vicestatsadvokat i Viborg.

Han kommer til at afløse Kirsten Dyrman, som tidligere i sommer blev politidirektør i Østjyllands Politi.

Statsadvokaten i Viborg har ansvaret for at føre ankesager fra Jylland og Fyn ved landsretten og står endvidere for at føre tilsyn med politiets og anklagemyndighedens arbejde i de enkelte politikredse.

Jakob Berger Nielsen indledte sin karriere i anklagemyndigheden som politifuldmægtig i Aalborg i 1998.

I en pressemeddelelse understreger rigsadvokat Jan Rechendorff, at Jakob Berger Nielsen har stor erfaring.

- Jeg er sikker på, at Jakob er den helt rigtige til fortsat at udvikle Statsadvokaten i Viborg, udtaler han.

Det er formelt justitsministeren, der har indstillet til dronningen, at Jakob Berger Nielsen udnævnes.

Den anden regionale anklagemyndighed, Statsadvokaten i København, styres af Liselotte Nilas.

Derimod har Bagmandspolitiet i snart syv måneder ikke haft en udnævnt statsadvokat som chef. I januar fratrådte Morten Niels Jakobsen. Den fungerende chef er Per Fiig.

/ritzau/