Stifter af Stram Kurs Rasmus Paludan er tiltalt for brud på den såkaldte racismeparagraf i video på YouTube.

Senioranklager Rikke Jensen mener, at stifteren af Stram Kurs, Rasmus Paludan, skal idømmes 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 266 b - også kendt som racismeparagraffen.

Det siger hun under sin procedure torsdag i Østre Landsret.

Ved Retten i Glostrup blev Rasmus Paludan i april idømt 14 dages betinget fængsel i samme sag.

Paludan blev dømt for i en video, der blev lagt op sidste år på Stram Kurs' youtubekanal, at have overtrådt straffelovens § 266 b.

I videoen indgår en længere passus, hvor Paludan blandt andet taler om "de fleste negere i Sydafrika" og personer med lav intelligens. Den kobling var ifølge Retten i Glostrup ulovlig.

- Jeg mener, at der er grundlag for en skærpelse af straffen, siger senioranklager Rikke Jensen med henvisning til byrettens afgørelse fra april.

Rasmus Paludan har gennem sagen nægtet sig skyldig og ankede på stedet dommen, der blev afsagt ved Retten i Glostrup.

Hans forsvarer, Mette Grith Stage, kræver, at han bliver frifundet.

- Denne sag er noget så vigtigt som et forsvar for ytringsfriheden, lyder det fra Mette Grith Stage i Østre Landsret.

Helt centralt i sagen er, at Rasmus Paludan i den pågældende video sammenkobler den sorte befolkning i Sydafrika med mennesker, der har en IQ - intelligenskvotient - på 70 i gennemsnit.

Og på grund af det lave intelligensniveau er sorte borgere i Sydafrika ifølge Rasmus Paludan ikke i stand til at styre deres land. Det siger han med henvisning til partiet ANC, der leder Sydafrika.

- Her er han simpelthen gået for langt.

- Hvis man vil debattere det her, kan man gøre det på en anden måde, siger senioranklager Rikke Jensen, som mener, at ytringerne i optagelsen er nedværdigende og forhånende.

Forsvarer Mette Grith Stage påpeger, at Rasmus Paludan er leder af partiet Stram Kurs, og at videoen har været led i en politisk debat.

- Udtalelsen skal ses i en politisk kontekst, siger hun.

